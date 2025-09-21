Serie D. L’Orvietana cade male a San Donato. Troppo pesanti le assenze per Rizzolo

SAN DONATO TAVARNELLE 3

ORVIETANA 1

SAN DONATO T. (3-4-2-1): Tampucci; Croce, Alfani, Cecchi; Torrini, Gistri, Falconi (41’st Cellai), Sardilli (35’st Leonardi); Nardella (35’st Calonaci), Ciravegna (15’st Pecchia); Rotondo (30’st Senesi). A disp.: Gambassi, Forzieri, Palazzesi, Morina. All.: Bonucceli.

ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Savshak, Ricci, Mauro; Paletta (37’st Berardi), Esposito (18’st Marchegiani), Turchet (22’st Selvaggio), Simic, Tronci (37’st Barbini); Tenkorang, Lusha. A disp.: Porta, Bieto, Viega, Dida, Pepe. All.: Rizzolo.

ARBITRO: Zamagna di Saronno

RETI: 10’pt, 15’pt Ciravenga, 2’ st Gistri, 10’st Savshak (O).

NOTE: ammoniti: Cecchi, Senesi (S); Esposito, Tenkorang (O). Angoli: 1-3. Recupero: 1’+4’.

Un’Orvietana abbastanza decimata cade malamente a San Donato, facendo vedere qualcosa solo dopo il 3-0. Rizzolo deve fare a meno di Caon in attacco, Dida e Sforza a centrocampo. Mette l’Under in difesa (Savshak) sacrificando Berardi. Parte meglio il San Donato che guadagna una punizione dal limite già al 4’ Gistri va a battere provando il tiro a girare, ma non centra i pali. Ma alla terza occasione il San Donato passa: palla per Ciravegna che supera Ricci, si ritrova solo davanti a Formiconi e non può sbagliare. Cinque minuti e il san Donato raddoppia: Torrini pesca ancora Ciravegna, finta e girata poi diagonale imprendibile per Formiconi.

A inizio ripresa Rotondo mette palla al centro e Gistri indirizza la palla là dove Formiconi non può arrivare per il 3-0. I biancorossi però riescono a scuotersi e al 55’ Savshak supera Tampucci per il gol della bandiera.