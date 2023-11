Serie D. L’Orvietana ospita Querceta. Il Trestina a Seravezza

Sarà una domenica chiave per le tre formazioni umbre di serie D. Siamo solo ad un terzo del campionato visto che domani si gioca l’undicesima giornata ma l’importanza delle sfide in programma è sotto gli occhi di tutti. A partire dalla sfida interna che vedrà l’Orvietana ospitare il Real Forte Querceta ultimo in classifica. I biancorossi si sono tirati fuori dalla zona playout, con una gara in meno, visto che mercoledì prossimo si giocheranno i secondi 45 minuti della gara contro il Poggibonsi sospesa domenica scorsa per vesciche ai piedi dell’arbitro. Vincere vorrebbe dire staccare il Querceta di 10 punti, margine cospicuo sull’ultima piazza. Trasferta fondamentale invece per il Trestina, in viaggio già da oggi direzione Seravezza. La gara contro i toscani è l’occasione giusta per i bianconeri di Ciampelli per provare a riprendere subito la marcia dopo il ko contro il Grosseto che ha interrotto la striscia di due vittorie di fila. Chi cerca invece la prima vittoria della sua gestione è Marco Bonura. A Sansepolcro arriva il Poggibonsi, rivale diretta per la salvezza, fondamentale per i biturgensI. Fischio di inizio su tutti i campi alle 14,30.