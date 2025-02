Serie D, l’ottimo pareggio di Ascoli. Niente spifferi letali, Fossombrone ha sigillato la porta

Un Fossombrone accorto e cinico ha riportato a casa da Ascoli un punto che fa classifica e morale. "Con l’Atletico Ascoli – spiega mister Miche Fucili – è stata una partita combattuta, a scacchi, con poche occasioni da entrambe le parti. Nel primo tempo siamo partiti bene e abbiamo rischiato solo in una occasione mentre nel secondo ci siamo abbassati pur non concedendo tanto. Subire la rete sul finire di partita, complice anche la doppia scivolata di due nostri giocatori, poteva costarci caro, invece abbiamo avuto la forza di raddrizzarla. Punto importante, è fondamentale ogni domenica muovere la classifica. Usciamo con diversi giocatori acciaccati che in settimana valuteremo".

"Un buon punto – conferma il direttore generale Marco Meschini – considerando come è stata la partita. L’Atletico Ascoli forse è stato più propositivo, anche se il predominio territoriale non ha portato grandi occasioni. Ci siamo difesi con ordine, poi dopo il loro gol siamo stati bravi a rimetterci in careggiata. Una giornata dove non abbiamo fatto una prestazione brillantissima anche per merito dell’avversario, ma abbiamo preso il massimo di quello che potevamo prendere".

Da sottolineare che la rete del pareggio di Francesco Casolla, autore fin qui di 12 reti e vice cannoniere nella classifica dei marcatori, dietro a Pablo Ezequiel Banegas de L’Aquila andato in gol 13 volte. Ora il Fossombrone ha 34 punti, frutto di 8 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte, 31 le reti realizzate e 27 quelle subite. Domenica arriva la Recanatese, quotata compagine che nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro l’Avezzano per due a due e che ha 5 punti in meno della squadra di mister Fucili. Tra i giocatori di spicco, il regista D’Angelo e l’attaccante Spagna ma tutta la rosa è compettiva per questa categoria. Ma il Fossombrone ha tante virtù, ad iniziare dalle capacità dirigenziali, a quelle dei tecnici e dei giocatori. Una partita che comunque il Fossombrone cercherà (come sempre) di vincere per portare ancora del valore aggiunto al suo bellissimo percorso. Un Fossombrone che ha tante virtù ad iniziare dalle capacità dirigenziali a quelle dei tecnici e perseguendo nella qualità dei suoi giocatori.

Amedeo Pisciolini