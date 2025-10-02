Serie d. Nuova Sondrio choc. Batosta storica: 8-0. Amelia (per ora) resta: "Non è colpa sua»

La Nuova Sondrio è sempre più ultima dopo la tremenda e storica scoppola per 8-0 subita domenica contro la Castellanzese. Ma il tecnico Marco Amelia (nella foto) non si tocca. Per ora. Squadra in caduta libera: dopo 5 giornate, zero punti, un gol fatto, 16 subiti. Mancano sì alcuni elementi, infortunati, ma è chiaro che la rosa, allestita dall’ex ds Salvadori, sollevato dal suo incarico prima del via della stagione, per ora non è apparsa all’altezza. Il presidente della Nuova Sondrio, Michele Rigamonti, ha ribadito la sua totale fiducia ad Amelia (che ha chiesto scusa ai tifosi per l’indegna prestazione).

Curiosamente, tuttavia, proprio ieri si è rivisto a Sondrio Fabio Fraschetti, ex allenatore dei biancoazzurri. Una coincidenza? Probabilmente sì. "Commentare un ko per 8-0 è veramente difficile, ci scusiamo, è colpa di tutta la società – dice Michele Rigamonti –. L’allenatore non è in discussione, assolutamente non è colpa sua. Abbiamo iniziato il campionato con difficoltà, con tantissimi assenti. E i nuovi non hanno ancora ingranato. Stiamo sondando il mercato: interverremo, in accordo col mister, per rinforzare la squadra. Sono sicuro che ci risolleveremo".

Fulvio D’Eri