Serie D, oggi in campo. Orvietana, obiettivo sorpasso col Ghiviborgo

"Gli amici veri si riconoscono nel momento del bisogno". L’Orvietana necessita del sostegno per uscire da una situazione che è esagerato definire seria ma obbliga ciascuno a fare la propria parte nel migliore dei modi. L’infrasettimanale propone quale avversario il Ghiviborgo avanti di un punto nella classifica. Prevedibilmente, antagonista in assestamento come vuole il periodo con in panchina Corrado Ingenito appena trentaquattrenne. Su quella dell’Orvietana c’è, ben saldo, Antonio Rizzolo, tecnico che ha già ampiamente dimostrato competenze e capacità a fare bene. Ciò nonostante, le ultime due partite sono state disturbate dall’accensione della spia che segnala, genericamente, anomalie, quindi d’intralcio al rendimento generale. Quando succede si va a ricercarne le cause, non sempre facili da individuare. Il campo da gioco è grande e occorre un po’ di pazienza prima di procedere a riparazioni o sostituzioni Perché i test vanno ripetuti e può succedere ne serva qualcuno in più. Il riscatto, auspicabile passa, anche, per la pazienza, ovvero, moderazione, tolleranza e pure sopportazione.

Si gioca alle ore 15. Caon è rientrato nel gruppo. Deciderà Rizzolo sull’utilizzo dell’attaccante come su altre scelte dopo la prestazione un po’ imbarazzante a San Donato.

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Mauro, Ricci Berardi, Tronci, Dida, Barbini, Simic, Tenkorang, Caon.All. A. Rizzolo.Roberto pace