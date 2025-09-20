Serie D. Orvietana in scena col San Donato. Dopo Prato, si punta a un altro blitz

ORVIETO – Biancorossi in campo di sabato allo scopo di ritrovarsi con le pile ben cariche nell’infrasettimanale del prossimo mercoledì. Con il San Donato Tav. gioca allo stadio Pianigiani e il primo pensiero è per le condizioni terreno di gioco nettamente al disotto della sufficienza nel campionato scorso.

Gli avversari, che hanno confermato Vitaliano Bonuccelli in panchina, hanno prodotto un buono scatto in avanti vincendo la prima in casa con il Trestina e pareggiato a Montevarchi.

L’Orvietana da trasferta ha già vinto a Prato, quella da casa ha perso contro un Siena forse più forte di quanto previsto.

Siamo solo agli inizi e tutti i tasselli faticano a sistemarsi nelle sedi di destinazione come capita un po’ a tutti nel periodo.

Pesante, comunque, l’infortunio capitato a Sforza: potrebbe avere per un mese. Rizzolo, dopo aver parlato con i ragazzi non si mostra preoccupato e predica tranquillità. Quella operata con il Siena, sostituire Sforza con Selvaggio (giocatore in quota) inserendo Savshak (2005) in difesa è parsa più soluzione tampone che scelta definitiva.

Per oggi circola qualche nome nuovo tra i papabili, come Barbini e Pepe giovani di prospettiva, Esposito e Turchet. Non è al meglio Caon e Dida soffre i passaggi dall’erba al sintetico. La soluzione dei dubbi è rinviata alle ore che precedono la partita.

La probabile formazione:

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Mauro, Ricci, Berardi, Tronci , Simic, Barbini Turchet, Lusha, Tenkorang. All.Rizzolo

Roberto Pace