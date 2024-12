SERIE D. Ospitaletto sogna. Ma Ciciretti saluta

Il duello per il primato del girone B di Serie D tra Ospitaletto e Desenzano proseguirà questo pomeriggio con due trasferte. La squadra di Quaresmini, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la risoluzione del contratto con l’ex professionista Ciciretti (che in circa due mesi non è riuscito a ritrovare la giusta condizione), cercherà di difendere il primo posto in casa del Club Milano, mentre gli inseguitori gardesani (a un punto di distanza) saranno ospiti del Vigasio. L.M.