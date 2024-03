Serie D, pari nell’anticipo. E tutti al Borgo Palace di Sansepolcro. Trestina, 280 invitati alla festa della società

TRESTINA - Un pari festeggiato con 280 invitati. Del resto il presidente Leonardo Bambini era stato chiaro con i suoi ragazzi. "Niente scherzi a Montevarchi. Sabato sera abbiamo il veglione e per far festa serve un risultato positivo". E al Brilli Peri il Trestina ha offerto una buonissima prova riscattando immediatamente il ko della domenica precedente con l’Orvietana. Gol lampo firmato da Tascini, decimo centro in campionato, su un assist al bacio del mago Di Nolfo. Pari contestato dei toscani nella ripresa, con Farneti ad allontanare sulla linea ma con la palla che, secondo l’arbitro Chirnoaga di Tivoli, aveva già varcato la linea. Poi tutti a far festa al Borgo Palace di Sansepolcro in compagnia di Jo Squillo, Sandy Marton e Bicio. "Per la nostra società – ha sottolineato il presidente Bambini – è un appuntamento fisso che ci permette di ritrovarci e far festa con le famiglia. É lo spirito che ci permette di fare calcio da venti anni e che, continuando così, ci permetterà di farlo anche nelle prossime stagione". Sulle note di Raffaella Carrà via così alla panolada bianconera ma stavolta in accezione positiva. "Non può essere altrimenti – sorride Davide Ciampelli – perché i ragazzi a Montevarchi hanno approcciato la gara nella maniera giusta trovando subito il gol". I punti in classifica sono 35 dopo le prime 25 giornate. C’è da dormire sonni tranquilli ma guai a rilassarsi troppo. Domenica sarà ancora derby, contro il Sansepolcro, e in casa bianconera c’è voglia di riprendere la striscia utile pre Orvietana perché no, ballando e… cantando.