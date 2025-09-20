Serie D. Per il Cannara è trasferta delicata . Il team di Armillei in casa del Terranuova

Una trasferta che vale tanto.

Il Cannara fa visita al Terranuova Traiana nell’anticipo della terza giornata del girone E di serie D. Otto gare su nove anticipate in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo che vedrà arrivare a Cannara la corazzata Grosseto. La classifica vede i rossoblù di Armillei all’ultimo posto con uno zero nella casella dei punti conquistati dopo le prime due gare. Avversari tosti come Follonica Gavorrano e Seravezza, contro i quali il Cannara, pur non demeritando, è uscito sconfitto. La gara odierna, sulla carta, appare dunque la più abbordabile ma il Terranuova, al Matteini, ha già battuto il Poggibonsi all’esordio e domenica scorsa non avrebbe meritato la sconfitta a Scandicci. "É una gara importante – sottolinea Antonio Armillei – perché ci servirà a capire a che punto di maturazione siamo arrivati. Le prime due gare ci sono servite per comprendere il livello della serie D. Abbiamo quasi tutta la rosa che non ha mai giocato in categoria. Il Terranuova – continua il tecnico rossoblù – è una squadra che ha elementi che conoscono bene il campionato ma è una di quelle squadre che, come noi, punta ad un campionato per battagliare la salvezza. Noi dovremo giocarci al meglio le nostre carte lottando su ogni pallone". Un rientro importante, in mediana, nel Cannara, quello di Myrtollari, costretto a saltare, per squalifica, la sfida con il Seravezza di domenica scorsa. Arbitra Andrea Giordani di Aprilia, assistito da Francesco Fedolfi di Parma e Paolo Cutillo di Nichelino.