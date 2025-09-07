Serie D: PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. San Donato Tavarnelle, è già vietato sbagliare. Scandicci, test verità a Sansepolcro

Stagione al via per la Serie D: Girone E sotto i riflettori Dopo i deludenti verdetti di Coppa Italia che hanno eliminato il San Donato Tavarnelle e Scandicci, è arrivato il momento di concentrar-si sul campionato di Serie D. La stagione si preannuncia molto interessante e impegnativa fino al 3 maggio 2026. Il girone ‘E’, che comprende 12 squadre toscane e 4 formazioni umbre.

Le gare in programma oggi (ore 15).

San Donato Tavarnelle-Sporting Trestina (arbitro: Vigo di Lodi). Archiviato il sogno della Coppa, i gialloblù tornano a concentrarsi sul campionato. Al "Pianigiani" arriva il Trestina, una squadra umbra che il tecnico Bonuccelli dovrà affrontare con grande attenzione. I gialloblù sono alla ricerca di una vittoria casalinga al debutto che manca dal 2021, quando i gialloblù superarono l’Unipomezia. Dopo la negativa prestazione di Montevarchi, è lecito aspettarsi qualche novità nella formazione. Con il rientro di Calonaci, Bonuccelli ha tutta la rosa a disposizione. Intanto, sul fronte mercato, il giovane Edoardo Di Bello (classe 2009) passa all’Arezzo.

Vivi Altotevere Sansepolcro-Scandicci (arbitro: Battistini di Lancia-no). Archiviata la delusione di Coppa, lo Scandicci di mister Taccola inizia il suo percorso sullo storico campo del "Buitoni" contro la neo-promossa Sansepolcro, decisa a non fallire il debutto. È probabile che l’allenatore Taccola schieri Fedele tra i pali, con una linea difensiva formata da Mennini, Valentini, Biancon e Chiaverini. A centrocampo, spazio a Tacconi, Viligiardi e Valori, mentre in attacco Mugelli, Arrighini e Boganini.

Giovanni Puleri