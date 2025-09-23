Serie D. Pro Sesto sprint: è capolista a punteggio pieno. Il ds Scandola: "Calma, le favorite sono altre»

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)Tre vittorie in altrettante gare, 7 gol fatti, 2 soli subiti e soprattutto la conquista della vetta solitaria del Girone D di Serie D. Per la Pro Sesto questo inizio di stagione è senza dubbio andato oltre le aspettative. La squadra del tecnico Angellotti sta confermando le buone ambizioni, mostrate ad inizio mese durante la presentazione ufficiale della rosa e per ora guarda tutti dall’alto. I sestesi hanno lasciato ottime impressioni sia nella fase offensiva che in quella difensiva. L’attacco gira già benissimo: Banfi, Stefanoni e Maffioletti, tutti e tre arrivati in estate, hanno già messo a referto due reti a testa. A centrocampo anche il giovane 2007 Abruzzese si sta mettendo in evidenza con ottime prestazioni (oltre al gol siglato contro il Lentigione). E la difesa infine, guidata dagli esperti Anghileri, Mapelli e Montesano, sta offrendo per ora grosse garanzie.

Intanto Andrea Scandola, direttore sportivo biancoblu, si gode questi risultati e detta la linea per il futuro prossimo: "È un buon avvio, ora vogliamo dare continuità, crescere e fare punti. Allo stesso tempo però proseguiamo il percorso sempre con umiltà. Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino ad ora, un po’ anche a fari spenti perché abbiamo un girone complicato". Il dirigente della Pro Sesto cerca contestualmente di tenere lontana la sua squadra da pressioni e da prematuri discorsi sull’eventuale promozione in Serie C: "Predico calma. Sono passate solo tre partite e ne mancano trentuno. Ci sono club come Piacenza, Desenzano e Pistoiese che hanno fatto investimenti di mercato fuori categoria e per questo sono le favorite. Noi siamo ambiziosi e abbiamo voglia di migliorare il risultato dell’anno scorso, provando a giocare ogni partita per vincere. Siamo una squadra costruita per cercare di fare qualcosa di importante, ma quanto questo sarà importante lo vedremo più avanti, le pressioni devono essere sulle spalle di altri. Siamo convinti di aver creato un ambiente sano e positivo". La Pro Sesto tornerà in campo domani, ore 15, per la sfida casalinga il Sant’Angelo.Al.St.