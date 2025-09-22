Serie D. Rizzolo scuote l’Orvietana: "Sabato da dimenticare in fretta»

Secondo ko di fila per un’Orvietana che mastica amaro. A parziale scusante dei biancorossi, le tante assenze, quella di bomber Caon su tutte, che hanno reso molto complicata la trasferta in casa del San Donato Tavarnelle. Antonio Rizzolo però non accampa scuse.

"Non possiamo parlare di assenze quando subiamo due reti nel primo quarto d’ora. Poi trovi una reazione e appena rientri nella ripresa subisci il terzo gol. Unica nota positiva il gol della bandiera ma non basta. Mettiamola così, è stato un sabato da dimenticare ma che dobbiamo dimenticare in fretta".

Occasione servita mercoledì quando al Muzi arriverà il Ghiviborgo. E sarà la chance per i rupestri per fare punti davanti al pubblico di casa dopo la vittoria, all’esordio, a Prato e il ko contro il Siena a seguire.

"Ci può stare di perdere – continua il tecnico Rizzolo – ma l’atteggiamento non possiamo proprio sbagliarlo. Ed è quello che, invece, abbiamo fatto contro il San Donato Tavarnelle. É un errore imperdonabile perché, non ce lo dimentichiamo, il nostro obiettivo era e resta la salvezza e, per mantenere la categoria, bisogna lottare domenica dopo domenica, senza guardare l’avversario". Rizzolo avverte in vista del prossimo impegno.

"E, badate bene, contro il Ghiviborgo, sarà durissima. Ma conto in una grande reazione da parte dei miei ragazzi".