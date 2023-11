Serie D, scatta la prevendita in vista del sentito derby di domenica prossima al "Mancini». A Fano 500 biglietti per la Vigor Vigor Senigallia e Alma Juventus Fano si incontreranno domenica alle 14:30 allo stadio "Mancini". 500 biglietti sono disponibili in prevendita presso edicole e rivendite VivaTicket, fino alle 10 di domenica. Il costo del tagliando è di 10€ + servizio prevendita.