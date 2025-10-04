Serie D Sfida in agenda oggi alle 15 al Bernicchi. Il Trestina sogna l’impresa contro la corazzata Grosseto

TRESTINA - Anticipo di lusso per il Trestina, impegnato allo stadio "Bernicchi" di Città di Castello contro l’ambizioso Grosseto: la cabala non sorride alla squadra del presidente Bambini, sconfitta (dal Cannara in Coppa e dal Foligno in campionato) nelle due gare ufficiali disputate nell’impianto tifernate. Sia gli altotiberini che i toscani arrivano alla sfida odierna dopo un pareggio per 1-1: un buon punto per gli altotiberini a Montevarchi, un mezzo passo falso per i toscani bloccati tra le mura amiche dal Camaiore. Una gara, quella di domenica, che ha visto ancora una volta un Trestina dai due volti: "Nel primo tempo la squadra si è espressa bene - afferma mister Calori - nella ripresa non abbiamo ripetuto la prestazione dei primi 45’. Non è la prima volta che accade: non credo si tratti di un problema di condizione fisica, quanto piuttosto di capacità di saper gestire nel modo giusto i vari momenti che si presentano nell’arco di una partita. È un aspetto sul quale dobbiamo crescere". "La squadra - dichiara il difensore centrale Vincenzo De Meio - arriva al match contro il Grosseto con una grande carica e con la consapevolezza che finora abbiamo raccolto meno punti di quanto avremmo meritato per il gioco espresso. L’avversario è di livello ma come sempre l’affronteremo con il dovuto rispetto ma al contempo consapevoli che possiamo contare su un gruppo valido".

Probabile formazione (4-4-2): Bonifacio; Ubaldi, Scartoni, De Meio, Giuliani; Nouri, Tolomello, Ferrarese, Mercuri; Priore, Ferri Marini. All. Calori. Arbitro: Copelli di Mantova.

Paolo Cocchieri