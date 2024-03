Serie D: si ferma uno dei giocatori più in forma del momento. Tegola-Orvietana, in dubbio Danilo Greco per la difficile trasferta a Ponsacco

ORVIETO - Veramente fastidiosa la tegola abbattutasi sull’Orvietana nell’ultima seduta dedicata alla rifinitura. Danilo Greco, uno dei pezzi più in palla del momento, ha infatti accusato un risentimento muscolare che potrebbe pregiudicarne l’impiego nell’odierna trasferta a Ponsacco. Il tutto sarà valutato di mattina, anche se, al momento il no è avanti sul sì. Peccato, dopo una settimana di lavoro, oltremodo intenso nella cura dei particolari dai quali estrarre quelli giusti per aver ragione dei ponsacchini. Anche se, a 810 minuti dal fischio finale il risultato minimale (pareggio) non sarebbe poi da disprezzare. L’eventuale forfait farebbe saltare i piani a Rizzolo, appena gratificato dalla disponibilità di capitan Ricci, ormai guarito dall’infortunio di Trestina. La cui presenza darebbe ossigeno, per qualità e quantità, al lavoro dei difensori come nell’avvio delle situazioni offensive. Senza Greco, potrebbe liberare il ruolo di centrale a beneficio di Labonìa o Siciliano. Quanto al resto, dovrebbe restare invariato ipotizzando il ritorno alla disposizione tecnico tattica che si rivelò vincente nel derby umbro. I giochi porterebbero Santi in panchina, rilevato da Marsili nel ruolo di prima punta, liberando un posto ad uno degli altri over in organico. Ma, non sono da escludere altre soluzioni, anche queste provate. Di là dalle scelte, guai a permettere che l’ansia di vincere a ogni costo condizioni negativamente la prestazione generale in una domenica prevista bagnata.

ORVIETANA: Marricchi, Ciavaglia, Congiu, Labonìa, Lorenzini, Ricci, Proia, Orchi, Fabri, Marsili, Di Natale. All. A. Rizzolo.

Roberto Pace