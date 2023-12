Serie D: si gioca la giornata numero 14. Figline ci prova a casa Livorno. Quanta grinta, San Donato

In serie D siamo alla 14ª giornata, penultima del girone di andata con un turno che metterà a dura prova le due squadre fiorentine Figline e San Donato Tavarnelle. Queste le gare di oggi in programma alle 14,30.

Livorno 1915-Figline (arbitro Liotta di Castellammare di Stabia). All’"Armando Picchi" il Figline troverà un ambiente in fibrillazione per il post-partita di Coppa Italia contro Follonica Gavorrano che per aver impiegato un giocatore squalificato, il risultato del Livorno è stato tramutato in sconfitta a tavolino per 3-0. Fra i gialloblù non ci saranno Sesti squalificato, Bruni e Conti infortunati, Di Blasio ceduto al San Donato e Ruffini non convocato in quanto probabile partente. Il Livorno giocherà con Albieri in porta, in difesa Savshak, Brenna e Ronchi. Su gli esterni Curcio e Nizzoli. A centrocampo capitan Luci con Nardi e Bellini. In attacco la coppia Giordani e Cesarini.

San Donato Tav.lle-Aquila Montevarchi (arbitro Maresca di Napoli). Contro un Montevarchi che non avrà più l’attaccante Benucci e forse qualche altro giocatore destinato a cam-biare maglia, in casa San Donato le novità non mancano. L’attaccante Lucatti, il centrocampista Burato e il difensore Diana non fanno più parte della rosa. La società ha risolto consensualmente il contratto, provvedendo rimpinguare per ora la rosa con gli inserimenti di Vieri Di Blasio (2002) centrocampista ex Figline e con l’attaccante Lorenzo Petronelli (2003) proveniente da GhiviBorgo. Contro il Montevarchi è probabile che venga riconfermata la formazione vittoriosa sull’Orvietana.

Giovanni Puleri