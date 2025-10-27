Serie D, successo esterno dei ragazzi di Oddo. Colpo Milan Futuro nella tana della Folgore Caratese. I rossoneri passano in rimonta, Ibra jr a segno

Il Milan Futuro ritrova il sorriso e lo fa con una vittoria pesante in trasferta: 2-3 il finale sul campo della Folgore Caratese, al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena. Dopo un inizio favorevole alla Folgore, passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Tremolada, la reazione del Milan Futuro è immediata e travolgente: prima il gol dell’attaccante Dutu, poi la firma di Maximilian Ibrahimovic, sempre più protagonista nel progetto tecnico rossonero, che ribalta il risultato in pochi minuti. Nel finale di primo tempo la Folgore torna a premere e trova il pareggio con un gran gol di Gjonaj, che infila il pallone sotto la traversa. Ma nella ripresa il baby Milan di Oddo parte fortissimo e ritrova il vantaggio con Branca, bravo a finalizzare dopo un ottimo recupero in pressing alto. Dopo il 2-3, i rossoneri amministrano con ordine e maturità, gestendo il possesso e chiudendo gli spazi senza particolari sofferenze fino al triplice fischio. Tre punti fondamentali per il Milan Futuro, che si rilancia nelle zone alte della classifica dopo tre sconfitte consecutive, con un successo importante per la crescita del gruppo. Per la Folgore Caratese è un’altra giornata amara: la squadra non vince da tre gare e deve ritrovare continuità per tornare a lottare nelle zone alte della classifica.

FOLGORE CARATESE – MILAN FUTURO 2-3 Marcatori: 12’ pt Tremolada (F), 15’ pt Dutu (M), 27’ pt M. Ibrahimovic (M), 36’ pt Gjonaj (F), 14’ st Branca (M).

Matteo Baconcini