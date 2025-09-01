Serie D. Trestina cala il poker nell’amichevole contro la Ternana Primavera

Il Trestina scalda il motori in vista dell’esordio di campionato che, domenica prossima, vedrà i bianconeri di Calori di scena a Tavarnelle Val di Pesa in casa del San Donato Tavarnelle per la prima giornata del girone E di serie D. Ferri Marini e compagni hanno sostenuto l’ultimo test, prima del debutto, nell’amichevole di Arrone contro la Primavera della Ternana. Risultato finale di 4-0 per il Trestina con l’ultimo arrivato, il portiere Matteo Bonifacio, prelevato dal Ghiviborgo, che è sceso in campo per tutti i 90 minuti. In campo, nel finale, anche l’altro neo acquisto, il centrocampista ex Viareggio Tommaso Ferrarese. Ad aprire le marcature per il Trestina l’ex Terni Fc Daniele Proietti Zolla, su una bella iniziativa di Manfredi, pienamente recuperato. Mattatore di giornata poi l’ex Baldaccio Bruni Nicolò Mercuri, protagonista con una doppietta con due gol di pregevole fattura. A segno anche Edoardo Priore, per il momentaneo 3-0, con una conclusione potente e precisa da fuori area. Amichevole voluta da Calori dopo l’eliminazione dalla Coppa di serie D. L’occasione per ruotare tutti gli effettivi e scegliere il miglior undici da schierare domenica prossima quando si comincerà a fare sul serio.