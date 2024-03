Serie D. Trestina, gol lampo di Tascini . Ma con il Montevarchi è 1-1

Aquila Montevarchi

AQUILA MONTEVARCHI: Dainelli, Francalanci, Muscas (15’ st Pardera), Vitali Borgarello (1’ st Boiga), Rufini (38’ st Keqi), Lucatuorto (1’ st Virgillito), Priore, Conti (1’ st Bontempi), Ciofi, Lischi, Cellai. A disp.: Bianchi, Artini, Messini, Boncompagni. All.: Beoni.

TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Bucci, Conti (47’ st Soldani), Contucci, Sensi, Belli, Farneti, Tascini, Di Nolfo (20’ st Menghi), Marietti (35’ st Dottori. A disp.: Pollini, Marioli, Coppini, Bartolucci, Cardaioli, Giuliani. All.: Ciampelli.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli (Pascoli di Macerata e Lorena Bejko di Jesi).

Marcatori: 1’ pt Tascini, 20’ st Francalanci.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Dainelli, Boiga, Francalanci (M), Di Nolfo, Sensi, Marietti (T). Recupero: pt 2’, st 4’.

Il Trestina torna da Montevarchi con un punticino che muove la classifica. Così come tornano a muovere la classifica dopo gli ultimi due ko. Diciannove secondi e Tascini si regala la doppia cifra a due giorni dal suo 32esimo compleanno, insaccando il cross di Marietti che vale l’1-0 e il gol numero 10 in campionato. Il Montevarchi reagisce con Ciofi ma Fiorenza è attento. Nel finale di tempo Trestina vicino al raddoppio con Tascini che non approfitta di uno svarione di Borgarello. Beoni opta per il triplo cambio nell’intervallo inserendo Boiga, Bontempi e Virgillito al posto di Borgarello, Conti e Lucatuorto. Al 61’ Francalanci cerca senza fortuna la rete dalla distanza. Prove del gol che arriva al 65’ quando Francalanci stacca sul calcio d’angolo. Gol non gol che l’arbitro Chirnoaga di Tivoli convalida fra le proteste del Trestina. I bianconeri di Ciampelli provano l’assalto nel finale ma Dainelli risponde presente sulla punizione di Tascini. Finisce 1-1 al Brilli Peri per il classico punto che muove la classifica.