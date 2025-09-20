Serie D. Trestina non anticipa: gioca domani: "Il Seravezza è avversario temibile»

TRESTINA - Quello che è certo è che domenica tutti gli occhi saranno puntati lì. Seravezza Pozzi-Trestina sarà infatti l’unico match della terza giornata del girone E di serie D che non verrà anticipato al sabato: la richiesta del club altotiberino, dettata dal turno infrasettimanale di mercoledì prossimo che vedrà i bianconeri affrontare il Foligno (è ufficiale che la partita verrà disputata alle ore 20,30 allo stadio "Bernicchi" di Città di Castello) non è stata infatti accolta dal club toscano. La squadra di mister Calori è attesa da una gara decisamente impegnativa, contro un avversario a punteggio pieno dopo 2 partite: "Il Seravezza - dichiara il Ds Sante Podrini - è una squadra che ambisce alle zone alte della classifica. In estate ha perso elementi del calibro di Benedetti e Menghi, ma ha un gruppo di giocatori che mette insieme tecnica e corsa. Il campo in erba sintetica sarà un ostacolo ulteriore". Il Trestina arriva dalla bella vittoria con il Ghiviborgo, giunta al termine di un’ottima prestazione: "Domenica scorsa - prosegue Podrini - la squadra si è espressa sicuramente su buoni livelli. Il nostro è un gruppo giovane e mi piace molto la coesione che percepisco dentro e fuori il terreno di gioco". L’undici di partenza potrebbe ricalcare quello dell’ultima gara.

Probabile formazione (4-4-2): Bonifacio; Ubaldi, Sensi, Scartoni, Giuliani; Nouri, Tolomello, Ferrarese, Mercuri; Priore, Ferri Marini. All. Calori. Arbitro: Calzolari di Albenga.

Paolo Cocchieri