Serie D. Varese strizza l’occhio al salto. Ciceri (imbattuto) sa come si fa

Il cammino è tracciato. E potrebbe avere per approdo la Serie C. Il Varese ha cominciato la stagione con le campane a festa e lo dimostrano le quattro vittorie contro Imperia, Sestri Levante, Cairese e Club Milano, oltre al pareggio con il Chisola. Due soli punti dalla vetta occupata dal Vado. La tifoseria biancorossa sogna: a una club capace di essere, nel pur lontano campionato 1967-68, settima forza del campionato di massima serie e in cadetteria sino alla stagione 2014-15, la quarta serie va decisamente stretta. Da questi colori sono passati, giusto per citare qualche “sconosciuto“, Giuseppe Meazza, Claudio Gentile, Giampiero Marini, Pietro Maroso, Giovanni Trapattoni, Armando Picchi, Roberto Bettega. E, ca va sans dire, anche quel Franco Ossola cui lo stadio è stato intitolato.

Nomi che profumano di una storia. Il Varese di oggi, con il suo secondo posto, otto reti segnate, tre subite e la conduzione tecnica di un allenatore come Andrea Ciceri (capace di portare in Serie C il Sangiuliano City tre anni fa), ha certamente altri nomi. Che, però, a loro modo, possono scrivere nuove pagine di storia.

Almeno quattro scalpitano, al momento, su tutti: Filippo Guerini, capocannoniere della gioiosa macchina da gol e punti bosina con tre reti, l’ex Giana Erminio Matteo Barzotti e Niccolò Romero che ne vantano due a testa e Pietro Cogliati con una. L’unica occasione in cui la catena di produzione realizzativa è rimasta inoperosa è stato il pareggio a reti bianche con il Chisola. Il Varese, insomma, vuole regalarsi un sogno ed è sulla strada maestra. Senza spiccare voli pindarici, ma con la certezza dei suoi mezzi. Prossima tappa, domenica 5 ottobre, alle ore 15 in casa con la Biellese, quinta con otto punti. Un altro test di tutto rilievo che, per i biancorossi, potrà essere unità di misura della temperatura di dove potrà arrivare.

Cristiano Comelli