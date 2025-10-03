Serie D, vietata vendita di biglietti ai toscani del Poggibonsi. Foligno, lungo stop per Morlandi. E la società valuta il mercato

Grossa tegola per il Foligno Calcio. L’infortunio di Pietro Morlandi è piuttosto serio in quanto il responso dell’esito della risonanza effettuata nella tarda serata di mercoledì ha fornito un esito, più pesante rispetto alle previsioni. Purtroppo, il 25enne attaccante in uno scontro di gioco con un avversario , ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Il giocatore già nelle prossime settimane il percorso riabilitavo in vista dell’intervento chirurgico. Inutile sottolineare che i tempi di recupero saranno molto lunghi. Il Foligno Calcio insieme alla staff tecnico e medico esprime vicinanza a Morlandi. Defezione che potrebbe obbligare il Foligno a ritornare sul mercato. L’infortunio dell’ attaccante si è verificato in occasione del confronto casalingo Foligno – Tau Altopascio entrato in campo al 33’ del secondo tempo in sostituzione di Tomassini è stato costretto ad uscire dopo appena tre minuti. Intanto il Foligno che domani sarà impegnato nel derby con l’Orvietana, domenica scorsa ha voluto al Blasone Stefano Minelli fondatore in passato del Gruppo dei tifosi Foligno City Boys, costretto a disertare lo stadio a causa di un grave incidente stradale affrontando un lungo percorso tra ospedali e centri di riabilitazione. Oggi si apre per Stefano una nuova pagina di vita, frutto di coraggio, determinazione e del costante sostegno della sua famiglia. Stefano festeggiato dai ragazzi della curva Bucciarelli mentre il Foligno Calcio ha omaggiato lo sfortunato ragazzo con una maglia personalizzata. Intanto è stata vietata la vendita dei biglietti della partita con il Poggibonsi a tutti i residenti nella provincia di Siena. Il provvedimento è del prefetto di Perugia, Francesco Zito, in vista del match del 12 ottobre.

C.Lu.