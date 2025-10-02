SERIE D. Zampaglione-Pavia: divorzio consensuale. Raso lascia l’Oltrepò. Nuovi soci a Broni

Il direttore sportivo Nicola Raso lascia l’Oltrepo’ e potrebbe accasarsi al Pavia che, sempre ieri, si è consensualmente separato da Ivan Zampaglione.

L’Oltrepo’ ha accettato con grande dispiacere le dimissioni irrevocabili di Raso, tra gli artefici della vittoria del campionato di Eccellenza di due stagioni fa e della salvezza ottenuta lo scorso aprile in Serie D, con una delle rose più giovani d’Italia. Stando ai ben informati Raso (nella foto Oltrepo’ FBC) sarebbe a un passo dal Pavia che ha appena salutato il ds Ivan Zampaglione, ma non è da escludere qualche altra pista anche nel mondo professionistico. Altra novità in arrivo per l’Oltrepo’, poi: contatto tra il club presieduto da Fabrizio Catenacci e la dirigenza di un’importante club di Serie B che ha manifestato l’interesse per l’acquisizione di una quota minoritaria della società. Stando a indiscrezioni provenienti da ambienti vicini al club, il nuovo potenziale socio di minoranza avrebbe chiesto l’inserimento di un direttore sportivo di sua fiducia. Questo matrimonio dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, con gli annunci ufficiali e i nuovi obiettivi in terra bronese.

Raffaele Sisti