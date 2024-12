Serie A, 16esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite

Milano, 13 dicembre 2024 - Archiviati gli impegni nelle coppe europee, è tempo di nuovo di Serie A, giunta alla sua 16esima giornata, che verrà inaugurata venerdì da Empoli-Torino. Sabato il programma si apre con Cagliari-Atalanta e continuerà poi con le sfide dalle quali sono attese Napoli e Juventus: la prima se la deve vedere in trasferta con l'Udinese, mentre la seconda affronta in casa il Venezia. Domenica sono due gli scontri salvezza da tenere d'occhio: Lecce-Monza e Parma-Verona. Riflettori puntati ovviamente anche sul derby dell'Appennino fra Bologna e Fiorentina. Il Milan ospita il Genoa, mentre la Roma sarà di scena a Como. Il match clou di questo turno è fissato per lunedì, quando si sfideranno Lazio e Inter.

Il programma delle gare e dove vederle

Empoli-Torino: venerdì 13 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Cagliari-Atalanta: sabato 14 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Udinese-Napoli: sabato 14 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Juventus-Venezia: sabato 14 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lecce-Monza: domenica 15 dicembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Bologna-Fiorentina: domenica 15 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Parma-Hellas Verona: domenica 15 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Como-Roma: domenica 15 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Milan-Genoa: domenica 15 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Lazio-Inter: lunedì 16 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Empoli-Torino

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

Cagliari-Atalanta

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. All. Nicola.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Udinese-Napoli

Udinese (4-3-1-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga, Karlstrom, Lovric; Ekkelenkamp; Lucca, Thauvin. All. Runjaic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Juventus-Venezia

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Lecce-Monza

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Pelmard, Baschirotto, Jean; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pedro, Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Maldini; Djuric. All. Nesta.

Bologna-Fiorentina

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Holm; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

Parma-Hellas Verona

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Livramento, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Como-Roma

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

Milan-Genoa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Chukwueze, Leao; Abraham. All. Fonseca.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Lazio-Inter

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Le designazioni arbitrali

Empoli-Torino: Bonacina di Bergamo (Preti-Ceccon/IV: La Penna; var: Pezzuto, avar: Meraviglia);

Cagliari-Atalanta: Pairetto di Nichelino (Dei giudici-Garzelli/IV: Marinelli; var: Paterna, avar: Abisso);

Udinese-Napoli: Doveri di Roma 1 (Lo Cicero-Bercigli/IV: Sacchi; var: Marini, avar: Pezzuto);

Juventus-Venezia: Giua di Olbia (Di Iorio-Pagliardini/IV: Prontera; var: Meraviglia, avar: Di Bello);

Lecce-Monza: Mariani di Aprilia (Capaldo-Bahri/IV: Ayroldi; var: Di Paolo, avar: Maggioni);

Bologna-Fiorentina: Fabbri di Ravenna (Imperiale-Cavallina/IV: Piccinini; var Abisso, avar: Marini);

Parma-Hellas Verona: Sozza di Seregno (Mondin-Bitonti/IV: Tremolada; var: Gariglio, avar: Mazzoleni);

Como-Roma: Rapuano di Rimini (Berti-Bresmes/IV: Perenzoni; var: Serra, avar: Paterna);

Milan-Genoa: Guida di Torre Annunziata (M. Rossi-Moro/IV: Zufferli; var: Di Bello, avar: Camplone);

Lazio-Inter: Chiffi di Padova (Cecconi-Zingarelli/IV: Manganiello, var: Mazzoleni, avar: Serra)

La classifica

Atalanta 32; Napoli 31; Inter*, Fiorentina*, Lazio 31; Juventus 27; Milan*, Bologna* 22; Udinese 20; Empoli 19; Roma, Torino 16; Parma, Genoa 15; Cagliari 14; Lecce 13; Como, Verona 12; Monza 10; Venezia 9.

*una gara da recuperare

