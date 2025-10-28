Lookman torna al gol e risponde a Ricci: Atalanta-Milan è 1-1

Bergamo, 28 ottobre 2025 – Nono risultato utile per l'Atalanta, ma settimo pareggio, Milan a meno tre dal Napoli e indenne in una trasferta difficile. Il pareggio può accontentare Juric e Allegri, anche se c'è ancora lavoro da fare per l'alta classifica. Ademola Lookman è tornato al gol, pregevole sinistro sotto la traversa, per impattare l'iniziale vantaggio di Samuele Ricci, complice una deviazione di Ederson, poi Maignan, con una paratissima finale su Zappacosta ma anche un Milan convincente nonostante le assenze. Leao sostituito all'intervallo e da lì i rossoneri si sono espressi meglio, soprattutto con l'ingresso di Loftus Cheek. L'Atalanta dunque resta imbattuta da inizio stagione esattamente come il Bayern Monaco.

Subito Ricci, poi Lookman

Juric sceglie Pasalic sulla trequarti a supporto di Lookman e De Ketelaere, l’ex della sfida, mentre Allegri opta per le due punte, Leao e Gimenez, con Saelemaekers e Bartesaghi a tutta fascia. Parte forte il Milan, fortissimo, e gonfia la rete dopo appena quattro minuti grazie a Ricci, che di destro trova il pertugio giusto, con deviazione di Ederson, dal limite dell’area: 0-1. Reazione Atalanta dopo tre minuti su sviluppo di corner e la zuccata di Hien, che non riesce a girare verso la porta da buona posizione: palla a lato. Sfrutta i piazzati la Dea per provare a fare male e al 10’ c’è una punizione di Zappacosta per la testa di Ahanor, ma la palla è imprecisa e la difesa fa buona guardia. Col passare dei minuti i padroni di casa prendono possesso della palla e del campo, con riaggressione alta efficace e inibendo al Milan la risalita del campo in verticale.

Al 20’ anche il primo cambio con De Roon che abdica per un inconveniente fisico e tocca a Brescianini. Squillo Atalanta con Ederson e un sinistro ficcante dai venti metri: Maignan è attento. Dea decisamente in crescita, di baricentro alto per soffocare il Milan e poi andare sulle fasce, soprattutto a destra con la connection Zappacosta-De Ketealere che propizia il cross per la testa di Ahanor che sfila a lato. Pressione feroce dell’Atalanta, che è in grande forcing a metà tempo. Al 25’ azione da quinto a quinto con Zappacosta che spara di destro e fa paura a Maignan. La vera occasione sprecata è un minuto dopo su una recuperata di Pasalic che smarca Ahanor: sinistro alle stelle da buonissima posizione. Il gol è nell’aria, arriva al 35’ con la prima marcatura stagionale di Ademola Lookman. Una grande parte del merito è di Pasalic che trova l’imbucata giusta, poi il nigeriano deposita un siluro di mancino sotto la traversa imparabile per Maignan. L’inerzia del match è nelle mani dei nerazzurri che annusano anche l’idea di andare in vantaggio e De Ketelaere, in mischia su sviluppi di corner, gira sul fondo una palla vagante in area. All’intervallo è comunque 1-1.

Ripresa senza Leao, Zappacosta impegna Maignan

Allegri cambia all’intervallo e sceglie di togliere Leao per far posto a Nkunku. Mossa forte, ma evidentemente il portoghese non aveva convinto. E’ comunque sempre l’Atalanta a fare la partita, ancora con l’intento di allargare il gioco e aprire spazi in mezzo per l’inserimento dei mediani. L’inizio di ripresa non è foriero di grandissime occasioni da gol, la spinta dell’Atalanta c’è sempre, ma con meno forcing rispetto al finale di prima frazione, mentre il Milan sembra in grado di controllare l’assetto difensivo con ordine e densità. Ci sono errori assortiti da una parte e dall’altra e al 60’ anche Gimenez dice basta: infortunio e sostituzione con l’ingresso di Loftus Cheek. Spreco Milan al 62’ quando Fofana spalanca un corridoio interessante a Saelemaekers che sceglie l’unica cosa che non doveva fare, ovvero il passaggio di ritorno, invece di concludere o assistere l’inserimento di Bartesaghi. Chance al 64’, ancora per il Milan che appare più efficace in costruzione. Loftus Cheek fa da perno e consente al Milan di ripartire, poi fuga di Bartesaghi e cross per lo stesso centrocampista che impensierisce Ahanor e Carnesecchi nei pressi della porta. E’ sempre il Milan a creare occasioni.

Da un corner al 67’ sbuca il destro dal limite di Saelemaekers, poi mischia in area con Bernasconi che impedisce a Loftus Cheek di siglare il vantaggio. Sbanda l’Atalanta che all’azione successiva vede una girata di destro di Fofana spegnersi di poco a lato con Carnesecchi immobile. Juric deve cambiare e opta per Bellanova e Djimsiti per cercare di impossessarsi nuovamente del controllo del match. Lo scopo riesce solo in parte, quantomeno in termini di possesso palla, con la Dea che si riprende la metà campo milanista pur senza sfondare in maniera pericolosa dalle parti di Maignan. Fase poco brillante del match, con evidente stanchezza da ambo le parti e imprecisioni varie che non consentono uno sviluppo della manovra di estrema qualità. Una mezza chance con Hien che di testa gira a lato su corner di Brescianini, ma niente che possa impensierire il portiere del Milan. Ancora cambi per Juric negli ultimi dieci minuti: dentro Musah e Samardzic per Pasalic e De Ketelaere, con conseguente avanzamento di Brescianini. La mossa accende l'Atalanta che trova la fuga di Zappacosta in progressione e il destro che Maignan devia da campione sopra la traversa.

Lo squillo fornisce alla Dea una nuova spinta per il finale di gara e poco dopo sempre il numero 77 sfiora il palo alla destra di Maignan dal limite dell'area. Barcollano i rossoneri che all'88' rischiano di capitolare definitivamente: Lookman inventa per Djimsiti, sterzata a rientrare e assistenza per Musah che viene murato a due passi dalla porta. Il finale in crescendo dell'Atalanta, dunque, non è sufficiente per cambiare il risultato. Finisce uno a uno: Dea ancora imbattuta ma con poche vittorie, rossoneri che perdono due punti sul Napoli.