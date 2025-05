Serie A: chi vince lo scudetto, la Champions, la salvezza. La guida all'ultima giornata

Roma, 23 maggio 2025 - Mancano soltanto 90 minuti al termine di un campionato lungo e avvincente, con molti verdetti che devono ancora essere annunciati: si parte dall'accesissima lotta scudetto che coinvolge Napoli e Inter fino ad arrivare alla bagarre salvezza, senza tralasciare la contesa per spartirsi le posizioni buone per l'Europa ancora a caccia di un padrone.

La lotta scudetto

La 38esima e ultima giornata di Serie A scatterà venerdì 23 maggio alle 20.45 quando, in contemporanea, il Napoli sfiderà al Maradona il Cagliari e l'Inter se la vedrà al Sinigaglia di Como. Per difendere l'attuale primato in classifica, forte di appena 1 punto grazie ai 79 già conquistati, agli azzurri basterà fare lo stesso risultato dei rivali o ovviamente migliorarlo. Diversa la prospettiva, ovviamente, dei campioni in carica, che per difendere il titolo dovranno vincere e sperare che intanto a Fuorigrotta i partenopei non ottengano lo stesso bottino. Esiste poi anche l'ipotesi dell'arrivo a pari punti (Napoli sconfitto dal Cagliari e Inter fermata sul pareggio dal Como) che rimanderebbe i verdetti a uno spareggio che in Serie A manca dal 1964 e che si disputerebbe lunedì 26 maggio alle 20.45, con sede ancora da definire ma probabilmente da individuare nello Stadio Olimpico di Roma.

La lotta per la Champions League e per l'Europa

In attesa di conoscere il destino del tricolore, Napoli e Inter, così come l'Atalanta, sono già certe di un posto nella prossima Champions League: per l'ultimo rimasto a disposizione è bagarre vera e propria. In pole position ci sono la Juventus e i suoi 67 punti, che domenica 25 maggio alle 20.45 (anche in questo caso vale ovviamente la contemporaneità) saranno ospiti del Venezia forti di 1 punto da difendere sulla Roma, che giocherà a Torino, e 2 sulla Lazio, di scena all'Olimpico contro il Lecce: oggi in Champions League ci andrebbero i bianconeri, mentre i giallorossi dovrebbero accontentarsi dell'Europa League (dove c'è già il Bologna grazie alla vittoria della Coppa Italia) e i biancocelesti della Conference League: per questi ultimi la Champions League sarebbe ancora possibile in caso di loro vittoria e contemporanei sconfitta della Juventus e mancato successo dei rivali cittadini. Il Milan è matematicamente già fuori da tutto, mentre le speranze della Fiorentina (62 punti), che giocherà a Udine, sono molto flebili (al netto degli scontri diretti a favore contro la Lazio) a causa di quel settimo posto che quest'anno non conduce all'Europa.

La lotta salvezza

I rossoneri chiuderanno il proprio torneo sabato 24 maggio alle 20.45 ospitando un Monza già retrocesso: anche qui, è una bagarre dalla quale nello scorso turno si è tirato fuori il Cagliari, certo di giocare in Serie A anche l'anno prossimo. Per il resto, dal Verona (34 punti) fino al Venezia (29 punti e oggi virtualmente retrocesso insieme all'Empoli, 31 punti), si salvi chi può: non senza il brivido degli scontri diretti. Proprio Empoli e Verona, infatti, si affronteranno domenica 25 maggio alle 20.45, mentre il Venezia accoglierà la Juventus, e il Lecce (31 punti) farà visita alla Lazio: ancora uno scoglio importante per il Parma (33 punti), di scena in casa dell'Atalanta. Anche in questo caso, come per lo scudetto, esiste l'ipotesi spareggio: in caso di arrivo di 4 squadre a 34 punti, nella 'bella' si sfiderebbero Parma e Verona, con invece Lecce ed Empoli salve. I salentini si salverebbero anche in caso di arrivo a 3 con Empoli ed Hellas, grazie alla classifica avulsa, mentre l'arrivo in volata con Venezia e toscani condannerebbe questi ultimi e manderebbe i primi allo spareggio con proprio il Lecce.