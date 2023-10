Serie A, De Siervo: "Campionato straordinario. Parole di Mourinho? Un alibi"

Roma, 30 ottobre 2023 – "Le dichiarazioni di José Mourinho post Inter-Roma? Stimo molto Mourinho per quello che ha fatto per il calcio mondiale e italiano e per la Roma adesso. Le sue dichiarazioni, però, sono suonate come un alibi, è un professionista che conosce le regole del nostro mondo. Faccio solo un esempio, quello del Barcellona: ha giocato in Champions League mercoledì alle 21 e poi ha giocato il Classico sabato alle 16.15 contro il Real Madrid. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio da parte della Lega Serie A, una partita importante come Inter-Roma deve giocarsi nel momento di maggior picco degli ascolti, quindi di domenica". E' questa la risposta dell'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, alle accuse mosse dal tecnico portoghese, che si è lamentato per la disputa di Inter-Roma già di domenica, ossia 72 ore dopo l'impegno in Europa League dei giallorossi.

Il campionato

In occasione dell'intervista rilasciata a ‘La Politica nel Pallone’, trasmissione in onda su Rai Gr Parlamento, De Siervo ha parlato anche di altri argomenti, a cominciare dall'inizio del campionato, che vede tre squadre (Inter, Juventus e Milan) racchiuse in appena tre punti. "E' un campionato straordinario, in tre punti abbiamo Inter, Juventus e Milan, non succedeva da anni. La lotta al vertice è entusiasmante, ma anche a Cagliari si è disputata una partita incredibile, con la rimonta di quattro gol da parte dei padroni di casa in svantaggio di tre reti, e non scordiamoci il gol straordinario di Zirkzee, se l'avesse fatto Messi ne parlerebbero i giornali di tutto il mondo. Il campionato sta crescendo, c`è grande competitività e le partite di ieri ne sono state un esempio. Siamo molto contenti e soddisfatti, non dimentichiamoci che siamo reduci da quattro anni in cui hanno vinto quattro squadre diverse, siamo l'unico campionato che vanta questo dato, dobbiamo quindi essere contenti dello stato di salute del nostro calcio".

Il valore della Serie A

Sull'attrattività della Serie A, De Siervo ha aggiunto: "Onestamente non capisco chi pensa che la Serie A non abbia valore, non è così, i numeri dicono il contrario. Il nostro calcio è in grande ripresa in termini di risultati, è sotto gli occhi di tutti. La scorsa stagione abbiamo raggiunto tre finali europee e siamo in lizza per ottenere il quinto posto in Champions League il prossimo anno. Siamo in una condizione di salute come non c`è mai stata negli ultimi anni, questa è la realtà. La vendita dei diritti tv internazionali? La situazione di mercato è complicatissima, non soltanto per la crisi economica in Italia e per l`inflazione crescente, ma anche e soprattutto per la parte internazionale - il messaggio dell'ad della Lega Serie A - Tutte le grandi Leghe calcistiche, europee e in generale, stanno incontrando incredibili difficoltà, dopo la bolla esplosa con il boom delle OTT post pandemia Covid. Noi restiamo ottimisti, riusciremo a fare molto meglio del mercato poiché abbiamo un prodotto di grande qualità e livello. In tutto il mondo si riconosce all`Italia la qualità del proprio calcio, che risale alla nostra storia e tradizione dei nostri Club e soprattutto all`entusiasmo del nostro pubblico che sa accompagnare e seguire la propria squadra dando forza come un dodicesimo uomo in campo. I risultati saranno migliori degli altri, in un mercato e contesto molto complicato. Il canale della Serie A? Credo che il presidente Aurelio De Laurentiis avesse in testa un modello distributivo nuovo, assolutamente interessante e l`abbiamo valutato per mesi. E` sicuramente una scelta visionaria, che sarei stato ben felice di interpretare nei prossimi anni. Può essere il futuro, ma nelle condizioni attuali del mercato la maggioranza dei Club ha ritenuto più prudente fare scelte diverse. Questo non significa che il processo di trasformazione della Lega Serie A in Media Company si sia arrestato, anzi. Da Lissone produciamo già contenuti live e da due mesi abbiamo lanciato la Radio TV Serie A con RDS, in onda 17 ore al giorno, ritenuta da DAZN un elemento essenziale e ha voluto assicurarsela per poter arricchire la propria offerta di contenuti. La Lega, quindi, prosegue questo percorso, ma il fatto di diventare imprenditori di noi stessi, un'idea ambiziosa e condivisibile, non ha trovato il consenso di tutti. Alcuni presidenti hanno saputo spiegare quanto la complessità del sistema televisivo avrebbe rappresentato un'ulteriore incognita in un mercato complesso come quello attuale, oltre al fatto che ogni anno le proprietà devono fare i conti con il rischio sportivo di raggiungere o meno i propri obiettivi".

Gli stadi

Infine un commento su altro argomento scottante: quello degli stadi. "E' un tema che conosciamo bene, è un problema che risale agli anni 90, quando abbiamo saputo ristrutturare in maniera maldestra gli impianti. Sono tutte strutture datate, a parte qualche rara e felice eccezione, per cui abbiamo l’obbligo assoluto di ristrutturarli, se non di ricostruirli in maniera completa. La fortuna è che abbiamo delle proprietà illuminate che hanno messo a disposizione budget e progetti giusti e corretti perché questo avvenga in tempi brevi. Le proprietà internazionali in questo stanno spingendo tanto quanto, se non di più, di quelle italiane. L’Europeo del 2032 rappresenta una grande occasione, ci obbligherà a fare gli impianti in tempi brevi e sono assolutamente convinto che l`esperienza del Ministro dello Sport Abodi saprà vigilare affinché tutto avvenga in tempi stretti e necessari. Resto moderatamente ottimista, anche se per tanto tempo abbiamo chiesto a gran voce un Commissario per gli stadi che aiuti nella parte di relazione con tutte le Amministrazioni coinvolte, dato che da noi la burocrazia rende complesso tutto".

Leggi anche: Juve, mai così tanti clean sheet dopo dieci giornate: Allegri torna il re del corto muso