Formazioni Serie A, guida alle partite della 37esima giornata: orari e dove vedere le gare

Milano, 16 maggio 2025 - E' tutto pronto per la 37°, nonché penultima, giornata di Serie A. A 180 minuti dal termine del campionato, tutti i verdetti o quasi sono da emettere. A tenere banco ovviamente è soprattutto la volata Scudetto: il Napoli è di scena su un campo non semplice come quello di Parma, mentre l'Inter ospita una Lazio in piena corsa per il quarto posto. Quarto posto che i biancocelesti condividono in questo momento con la Juventus, che aspetta l'Udinese all'Allianz Stadium. Un punto sotto c'è la Roma, impegnata in casa contro il Milan. In chiave Europa, occhio anche al derby dell'Appennino fra Fiorentina e Bologna. E' accesissima anche la lotta salvezza: il Venezia va a Cagliari, il Lecce accoglie il Torino, mentre l'Empoli sfida in trasferta il Monza. A completare il quadro delle gare, tutte in programma domenica alle 20:45 tranne Genoa-Atalanta, c'è Verona-Como.

Il programma delle gare e dove vederle

Genoa-Atalanta: sabato 17 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Inter-Lazio: domenica 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Juventus-Udinese: domenica 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Parma-Napoli: domenica 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Bologna: domenica 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport 252 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Hellas Verona-Como: domenica 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn e diretta streaming su Dazn;

Monza-Empoli: domenica 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn e diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Venezia: domenica 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn e diretta streaming su Dazn;

Roma-Milan: domenica 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 3 e diretta streaming su Dazn;

Lecce-Torino: domenica 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport 253 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Genoa-Atalanta

Genoa (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini. Inter-Lazio

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni. Juventus-Udinese

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Locatelli, Veiga; Alberto Costa, McKennie, Douglas Luiz, Weah; Yildiz, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic. Parma-Napoli

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Gilmour, Anguissa, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte. Fiorentina-Bologna

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour, Richardson; Colpani. All. Palladino.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Pobega, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano. Hellas Verona-Como

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Niasse, Bradaric; Bernede; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

Como (4-3-2-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha, Perrone; Nico Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas. Monza-Empoli

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Lekovic, Carboni, Palacios; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Petagna. All. Nesta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D'Aversa. Cagliari-Venezia

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Viola, Makoumbou, Adopo, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco. Roma-Milan

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao. Lecce-Torino

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Tiago Gabriel, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

Le designazioni arbitrali

Genoa-Atalanta: Ghersini; Inter-Lazio: Chiffi; Juventus-Udinese: Ayroldi; Parma-Napoli: Doveri; Fiorentina-Bologna: Zufferli; Hellas Verona-Como: Abisso; Monza-Empoli: Marinelli; Cagliari-Venezia: Pairetto; Roma-Milan: Piccinini; Lecce-Torino: Rapuano;

La classifica

Napoli 78; Inter 77; Atalanta 71; Juventus, Lazio 64; Roma 63; Bologna 62; Milan 60; Fiorentina 59; Como 48; Torino, Udinese 44; Genoa 40; Cagliari, Verona 33; Parma 32; Venezia 29; Lecce, Empoli 28; Monza 18

