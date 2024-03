Inter-Genoa, probabili formazioni e orari tv

Milano, 3 marzo 2024 - Momento esaltante per l’Inter che non solo ha conquistato dodici punti di vantaggio sulla Juve, ma è anche reduce da undici vittorie consecutive nel 2024. Imbattuta la squadra di Inzaghi, anzi è meglio dire sempre vincente. Ed è stata una accelerazione determinante nella lotta Scudetto, sfruttando il calo della Juventus che prima di battere allo scadere il Frosinone era reduce da due punti in quattro partite. Insomma, per i nerazzurri è il miglior viatico per avvicinare il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid, che arriverà settimana prossima dopo la trasferta di Bologna. Il Genoa, invece, sta facendo un ottimo campionato da neo promossa con 33 punti in classifica e un rassicurante margine sulla zona retrocessione. All’andata finì 1-1, con il grifone che in poche settimane riuscì a fermare a Marassi sia la Juve che l’Inter. Per Simone Inzaghi sarà la trecentesima panchina in Serie A e con 178 vittorie è tra i tre più vincenti assieme ad Ancelotti e Allegri.

Probabili formazioni

Inzaghi senza diverse pedine. In primo luogo mancherà Bastoni squalificato, poi si aggiungono le assenze per infortunio di Hakan Calhanoglu, tornerà forse a Bologna, Marcus Thuram, e anche i lungodegenti Sensi e Cuadrado, mentre dovrebbe tornare a disposizione Davide Frattesi dopo il problema all’adduttore riscontrato nell’ultima partita. Per Inzaghi potrebbe esserci allora l’arretramento di Carlos Augusto sulla linea dei braccetti, mentre in fascia dovrebbero essere riconfermati Darmian e Dimarco. In mezzo tocca ancora ad Asllani. In attacco Arnautovic favorito per affiancare Lautaro. Nel Genoa modulo specolare, 3-5-2, con l’ex Milan Messias ad inventare tra le linee e davanti la temibile coppia composta da Gudmundsson, che piace alla Juve, e Retegui, seguito a lungo anche dall’Inter l’estate scorsa. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Precedenti

Sono 136 i precedenti totali tra Inter e Genoa con un bilancio di 70 vittorie nerazzurre, 33 pareggi e 33 sconfitte. Il primo precedente della storia risale alle Prima Divisione 1921/1922, in una epoca calcistica in cui il grifone spesso vinceva Scudetti. Infatti le prime cinque sfide sono state vinte dal Genoa e il primo successo nerazzurro risale al primo marzo 1925 con il 2-1 di Milano. In casa, l’Inter ha un bilancio decisamente favorevole contro i genoani con ben 50 vittorie in 69 partite, a cui aggiungere 11 pareggi e solo 8 sconfitte. Basti pensare che l’Inter è in striscia positiva in casa da ben 19 partite con 16 successi e 3 pareggi. Nelle ultime sette a San Siro, tra l’altro, i nerazzurri non hanno mai preso gol dal Genoa, che invece deve ritornare al 27 marzo 1994 per riscontrare l’ultimo successo: finì 1-3 con gol di Ruotolo, doppietta, e Skuhravy, mentre per i nerazzurri ci fu l’iniziale vantaggio di Schillaci.

Gilardino: “Serve grande spirito di sacrificio”

Ovviamente servirà una impresa al Genoa per provare a portare a casa punti da San Siro, anche con uno storico di risultati sfavorevole e contro una formazione in grande forma. Undici vittorie consecutive parlano chiaro: “Dobbiamo continuare a sognare e ad interpretare le gare con grande spirito di sacrificio - le parole di Gilardino - Serve rimanere aggrappati alla gara con umiltà e atteggiamento. La squadra si merita una partita del genere per quello che ha fatto fino a qui, sappiamo che l’Inter è tra le migliori squadre d’Europa”. Gila riconosce poi i grandi meriti del collega avversario: “C’è un grande merito dell’allenatore e del club, hanno creato qualcosa di importante e da parte nostra dovrà esserci una grande gara, esaltandoci anche nei momenti di difficoltà”. Difficile trovare un punto debole nell’Inter, ma il Genoa ci proverà: “Sono una squadra incredibile, con una idea ben chiara in testa e con grande spirito. Sono stati modellati per ogni situazione e hanno una identità chiara. Inzaghi è stato bravissimo”. Il grifone si giocherà le sue carte: “Ovviamente ci saranno momenti dove dovremo essere bravi a difenderci, è successo anche all’Atletico Madrid, ma ci servirà anche la consapevolezza di dover giocare la palla con personalità e coraggio. Dentro a uno spirito di grande umiltà dovremo farci trovare pronti in fase di possesso palla”, la chiosa di Gila.

Inzaghi a quota 300

Traguardo importante per Simone Inzaghi lunedì contro il Genoa. Sarà la sua trecentesima partita in Serie A con uno score di 178 vittorie, 50 pareggi e 71 sconfitte. Rendimento entusiasmante per Inzaghi che tra Lazio e Inter viaggia a 1.95 punti a partita e viene il 60% delle partite. Gli unici con questo ritmo sono Carlo Ancelotti e Max Allegri. Inzaghi cercherà dunque la dodicesima vittoria di fila, anche per confermare il margine sulle inseguitrici potendo arrivare verso Madrid con uno Scudetto quasi per trequarti in tasca. Dopo il Genoa ci sarà infatti il 9 marzo Bologna e poi la trasferta al Wanda Metropolitano dove ci sarà da difendere il gol di vantaggio conquistato all’andata a Milano.

Orari tv

Inter-Genoa si disputerà lunedì 4 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. Su DAZN la telecronaca del match sarà di Stefano Borghi, con commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky, invece, il match sarà della coppia Riccardo Gentile e Aldo Serena.