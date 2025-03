L'Inter soffre e poi rimonta due gol al Monza: 3-2 a San Siro

Milano, 8 marzo 2025 - All'inferno e ritorno. L'Inter soffre ma vince l'anticipo del sabato contro il Monza e sposta la pressione sul Napoli. I nerazzurri vanno inopinatamente sotto per zero a due contro i brianzoli - Birindelli e Keita - poi Arnautovic apre la rimonta a fine primo tempo che Calhanoglu e un autogol di Kyriakopoulos concretizzano nella ripresa facendo tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi ea tutto San Siro. Sono tre punti importanti, proprio perché sofferti, e che consentono ai nerazzurri di pensare al Feyenoord che farà visita a Milano martedì. Per la squadra di Nesta un ottimo primo tempo, poi il calo nella ripresa e una classifica che rimane deficitaria.

Birindelli e Keita: che sberle

Inzaghi cambia qualcosa e lancia davanti Marko Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez, facendo rifiatare Marcus Thuram. Una sinistra confermata Bastoni. Nesta con il 3-5-2 e la coppia di attacco Balde-Mota. L'Inter prova a partire con buon ritmo per mettere subito le cose in chiaro e Barella scarica il primo destro dopo sei minuti: palla abbondantemente alta. Ma non sarà un primo tempo scintillante dei campioni d'Italia. Il Monza risponde e Keita va in azione personale ma il destro sfila di poco a lato. Lo spartito è chiaro: nerazzurri a fare possedere, brianzoli rintanati dietro, ma manca il guizzo negli ultimi metri nonostante la manovra accerchiante. Il ritmo dell'Inter è troppo basso per creare pericoli nelle fasi iniziali e tutto sommato la squadra di Nesta non ha particolari problemi a difendere la porta, così ne esce una partita più equilibrata del previsto. I padroni di casa ci provano con i piazzati: corner di Calhanoglu e girata di Lautaro a staccarsi dalla marcatura, zuccata altissima. Anche le conclusioni da fuori possono essere un'alternativa valida, ma Bastoni spara alto di sinistro. La prima vera grande occasione è al 22' con un pregevole cross di Barella per la girata aerea di Arnautovic che trova il colpo di reni di Turati. Sale di colpi l'Inter che poco dopo trova un diagonale di Calhanoglu salvato da D'Ambrosio che anticipa di poco proprio l'attaccante austriaco. E' il preludio al gol, che giunge al 24': Lautaro sbuca ancora da corner prima di testa (respinto), poi col tap in vincente di destro. Ma c'è il Var che ravvisa un tocco di mano del numero 10 e si resta così. I nerazzurri cominciano ad assediare l'area e anche Acerbi si sgancia per creare una superiorità numerica offensiva: tiro cross deviato che fa la barba al palo. Poi, il match prende una piega inaspettata. Il fulmine a ciel sereno arriva al 32'. Basta un semplice scambio tra Mota e Birindelli per mandare quest'ultimo in porta: diagonale in buca d'angolo e 0-1. L'Inter reagisce con un docile cross di Calhanoglu per il distrutto di Dumfries, con la difesa che salva in extremis, ma dietro sbanda e al 44' una ripartenza fulminea di Keita si chiude con un distrutto incredibile che si spegne all'angolino alto: 0-2 e San Siro ammutolito. Incredibile. Prima dell'intervallo, però, i nerazzurri riescono ad accorciare, merito di Mkhitaryan che pesca la sponda di Dumfries per Arnautovic : 1-2 allo scadere del primo tempo.

Il rimontaggio della ripresa