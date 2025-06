Milan-Como in Australia? La Serie A ci prova, ecco perché

Milano, 11 giugno 2025 – Negli ultimi anni si è parlato spesso di una Serie A che potesse varcare i confini nazionali. Sono state tante le ipotesi, a partire da New York, con il presidente della Lega Ezio Simonelli che aveva definito “stimolante” l'idea di poter disputare un match del massimo campionato italiano lontano dalla Penisola. Qualche prova c'è già stata, come ad esempio la Supercoppa Italiana, che ormai da diversi anni di gioca in Arabia Saudita, ma la Lega Serie A punta a rafforzare ulteriormente il brand del calcio italiano a livello internazionale, per questo si sta ragionando di disputare un match del campionato di Serie A fuori dai confini nazionali. Se negli anni scorsi si trattava soltanto di ipotesi, come quella accennata prima riguardante la possibilità di giocare a New York, nella prossima stagione potrebbe esserci la svolta. Dal 6 al 22 febbraio del 2026 a Milano e a Cortina d'Ampezzo si terranno i prossimi giochi invernali e lo stadio San Siro non sarà disponibile per ospitare le partite casalinghe del Milan e dell'Inter.

La Lega, quindi, ha il compito di “svuotare” lo stadio del capoluogo lombardo dagli impegni dei rossoneri e dei nerazzurri, per questo nella prima giornata di campionato sia Milan che Inter giocheranno in casa. Nelle ultime ore, però, si è fatta sempre più forte la possibilità di vedere la gara tra Milan e Como (24esima giornata di campionato, che si giocherà nel weekend tra il 7 e l'8 febbraio) a Perth, in Australia.

Organizzare questo evento non è per nulla facile: per far sì che ciò accada, infatti, è necessario anche il via libera della FIFA, in quanto si tratterebbe della prima gara di un campionato che viene disputata all'estero. Servirà del tempo per capire se l'opzione andrà in porto, ma il segnale da parte della Lega Serie A è chiaro: valorizzare sempre di più il marchio del calcio italiano nel mondo. Lo scorso ottobre, la federazione internazionale ha istituito un gruppo di lavoro proprio per aggiornare le norme relative alle gare di un campionato da disputare all'estero, perciò l'ipotesi di vedere la gara tra Milan e Como in Australia non è così remota. Nei prossimi mesi è attesa la decisione definitiva, ma la strada sembra tracciata.