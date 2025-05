Napoli-Inter: quando si giocherebbe l’eventuale spareggio scudetto. Il caos data e la città

Roma 17 maggio 2025 – Mancano due giornate alla fine del campionato e tutto può ancora succedere. Lo scudetto è ancora da assegnare e il Napoli potrebbe già al termine di questa 37a gara di campionato vincere il trofeo, dovesse superare il Parma al Tardini e contestualmente l'Inter perdere contro la Lazio la propria partita. C'è anche una remota, ma concreta possibilità, che sia necessaria anche una partita extra per assegnare questo scudetto. In caso di arrivo a pari punti delle due squadre, si giocherebbe uno spareggio per l'assegnazione del trofeo e la Lega starebbe studiando tutte le soluzioni possibili per poterlo realizzare in accordo anche con il calendario dell'Inter.

Il problema relativo al calendario della vicenda spareggio è soprattutto legato all'Inter. I nerazzurri dovranno infatti disputare la finale di Champions League sabato 31 maggio, prima poi di volare negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo per Club. L'ipotesi principale al vaglio della Lega Calcio è quella di domenica 25 maggio, la delibera però va presentata entro lunedì 19 nel consiglio di Serie A. Perché questa ipotesi diventi realtà, diventerà necessario anticipare a giovedì 22 maggio le sfide tra Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Quest'idea non è però così lineare nella sua attuazione. Qualora il Cagliari dovesse essere già aritmeticamente salvo, non ci sarebbero problemi e queste due partite si potrebbero anticipare senza conseguenze per il resto del calendario. Altrimenti sarebbe necessario anticipare al 22 maggio tutte le partite del cosiddetto "blocco salvezza". A oggi, le altre partite che potrebbero vedere quindi un cambiamento di calendario sono Empoli-Verona, Atalanta-Parma, Venezia-Juventus e Lazio-Lecce. Al Napoli però non convince questa soluzione, non avendo alcun interesse a giocare tre partite nell'arco di una settimana. Lo stesso discorso vale anche per le squadre coinvolte per la lotta salvezza.

Altro nodo riguarda poi lo stadio (e la città) in cui disputare questo eventuale spareggio: in teoria dovrebbe essere San Siro (vista la miglior differenza reti), ma per ragioni di ordine pubblico sarebbe stato allertato l’Olimpico di Roma. Anche in questo caso, però, restano non poche perplessità visto i rapporti tra le tifoserie di Roma e Napoli. Tutto dovrà essere deciso lunedì, quando, come detto, ci sarà la riunione del consiglio della Lega Serie A.