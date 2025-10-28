Pareggio tra Atalanta e Milan, Allegri: “La squadra reagisce agli infortuni”

Bergamo, 28 ottobre 2025 – Il Napoli scappa a più tre sul Milan di Allegri, ma il tecnico rossonero ha apprezzato il pareggio di Bergamo, contro un avversario sempre difficile da affrontare. Inoltre, le assenze milaniste pesano nell’economia di una fase autunnale di calendario che si sta facendo calda, pur senza le coppe da giocare. Milan sicuramente migliore nella ripresa dopo che Leao era stato sostituito da Nkunku e paradossalmente le occasioni sono arrivate anche successivamente l’uscita di Gimenez, problema fisico, con l’atletismo di Loftus Cheek a dare inserimenti e profondità.

Questo il Max pensiero dopo il match pareggiato da un Milan ancora un po’ troppo impreciso in fase di possesso: “Abbiamo qualche infortunato ma la squadra sta reagendo bene – Allegri a Dazn – Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci perché abbiamo sbagliato tecnicamente troppe cose ma anche per meriti dell’Atalanta. Sono state fatte scelte sbagliate negli ultimi venti metri e dobbiamo migliorare. La squadra deve essere più convinta di quello che fa”. Milan migliore nella ripresa, senza dubbi, con più fluidità di gioco e maggiore qualità generale: “Il gol era evitabile e nel secondo tempo siamo andati meglio, abbiamo giocato meglio. Serve migliorare la percentuale realizzativa e le scelte nei passaggi”. Sulla sostituzione di Leao, invece, Allegri ha parlato di problema fisico all’anca: “Si è allenato, poi a fine primo tempo non stava benissimo e ho preferito toglierlo e la squadra aveva bisogno di giocatori freschi”. In ogni caso, con Nkunku e Loftus Cheek il Milan si è espresso meglio: “Nkunku ha fatto molto bene da prima punta e l’Atalanta è calata. Loftus in quella posizione strappa e ha fatto 20 minuti straordinari. Abbiamo avuto situazioni favorevoli”

Gabbia: "Non siamo del tutto soddisfatti"

A governare la difesa Matteo Gabbia, il primo a fare autocritica sulla gestione tecnica della gara. Questo Milan torna con un punto da Bergamo ma non c'è piena soddisfazione: “Nel primo tempo potevamo fare meglio dal punto di vista tecnico nello sviluppo della manovra – le sue parole a Dazn – La quantità di errori tecnici è stata troppo elevata, poi nel secondo tempo siamo andati meglio e sviluppato azioni migliori. C’è da dare merito all’avversario ma non siamo felici di questa partita. Il nostro percorso deve continuare e abbiamo grandi aspettative su di noi”. Bene comunque la difesa, a parte la situazione del gol dove il filtrante di Pasalic ha pescato Lookman.

Gabbia è convinto che la squadra possa ancora migliorare: “C’è un grande lavoro del mister e dello staff, hanno sistemato tante cose. C’è ancora da migliorare e prendere gol non ci lascia felici. Dobbiamo tornare a blindare la porta e anche i mediani e gli attaccanti ci danno una mano e ci permettono di essere squadra compatta. E’ merito di tutti se riusciamo a concedere meno occasioni”. Ora Milan-Roma domenica a San Siro.