Neanche il Parma ferma il Como in trasferta: quinta vittoria consecutiva e decimo posto per i lariani inarrestabili

Como, 3 maggio 2025 – Como inarrestabile, vince ancora a Parma per uno a zero, e conquista il record societario di cinque vittorie consecutive in Serie A. A risolverla come sabato scorso un gol di Strefezza, che porta i lariani al decimo posto, nella parte sinistra della classifica. Il Parma ci ha messo il cuore, per uscire dalla zona retrocessione, ma deve solo recriminare sull'imprecisione delle proprie punte. Fabregas conferma tutta la formazione vittoriosa, contro il Genoa alla ricerca dell'ennesima vittoria consecutiva. Dopo trenta secondi Cutrone fugge in contropiede, entra in area, ma il suo tiro di esterno destro, finisce fra le braccia di Suzuki. Il Parma replica con una serie di calcio d'angolo che non portano esito. Al 14' grande infilata verticale di Perrone, verso Caqueret, ma il francese era in fuorigioco.

La felicità del Como al termine della partita

Parte la carica

Il Como prende coraggio e inizia a macinare il suo possesso palla, mancano le conclusioni, allora ci prova Nico Paz da fuori con un tiro a giro, che finisce alto. Ikonè crea sempre spunti e superiorità numerica, ma i compagni non si fanno trovare pronti all'appuntamento in più occasioni. Il Como martella in continuità la porta parmigiana, con Cutrone e Nico Paz, ma la difesa parmense è un muro, che però al 42' lascia una breccia su angolo battuto da Da Cunha, arriva di potenza Kempf, che colpisce a testa piena schiacciando la palla a terra, ma la miracolosa mano di Suzuki, riesce a deviare sulla linea. La partita s'infiamma e il Parma replica subito con una mancata, occasione da gol, con Bonny che s'infila verso l'area a sinistra e regala un pallone d'oro a Pellegrino, fra il dischetto e area di rigore, l'attaccante spara incredibilmente sopra la traversa.

L'allenatore del Como Cesc Fabregas applaude alla squadra

Entra in gioco Douvikas

Alla fine del primo tempo, si registra un'eccezionale 71% di possesso palla del Como, che però non ha portato a nessuna segnatura. La ripresa si apre con una punizione per i bianco crociati, tirata da Ondrejka, respinta dalla barriera, il giocatore ritira immediatamente ma Butez blocca centrale con sicurezza. È il momento del Parma che al 6' centra la traversa, con un colpo di testa di Pellegrino, con palla schiacciata a terra, che supera Butez ma si ferma sul montante. Fabregas per dare più incisività all'attacco, toglie Cutrone e mette Douvika s reduce dall'infortunio al piede. Il Parma aumenta il ritmo, ma l'imprecisione dei passaggi, porta a perdere molti palloni, ne approfitta Nico Paz per un tiro dai 30 metri al 24', che supera di poco la traversa. Caqueret, regala il pallone partita a Ikonè, con una verticale che porta il francese solo davanti a Suzuki, Ikonè scarta il portiere ma tira incredibilmente sull'esterno della rete.

Gabriel Strefezza, che ha messo la firma sul gol della vittoria, celebrato dai compagni di squadra

Imprevisto per Da Cunha

Da Cunha massacrato per tutta la partita è costretto ad uscire, per infortunio e lasciare il posto a Strefezza. L'esterno lariano colpisce ancora, come la settimana prima al 33', Ikone serve morbido in area Douvikas, tap in del greco verso Strefezza, che non sbaglia, infilando Suzuki. La posizione di Douvikas, lascia qualche dubbio, Di Bello consulta il Var e conferma il gol, Como in vantaggio.

Gabriel Strefezza ha espugnato il Tardini

L’arrembaggio naufraga

Nel finale arrembaggio del Parma, che sbaglia incredibilmente nel recupero, il pareggio, Man tira con parabola, Butez respinge, Valeri arpiona la palla in area, Butez esce a croce ma Valeri invece di tirare serve Man che a porta spalancata, incredibilmente da due metri tira sopra la traversa. Si finisce con la squadra in cerchio, unita al suo condottiero spagnolo, che li incita ad ottenere anche la prossima vittoria contro il Cagliari. PARMA-COMO 0-1 Marcatore: Strefezza al 34' st. PARMA (3-5-2): Suzuki 6,5; Delprato 6 , Leoni 5, Valenti 6,5; Hainaut 5,5 (dal 27' st Camara 6), Sohm 5,5 (dal 40' st Man sv), Keita 6, Ondrejka 6,5, Valeri 7; Bonny 5,5 (dal 40' st Duric sv), Pellegrino 6,5 (dal 27' st Benedyczak 6). A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Lovik, Hernani, Circati, Haj Mohamed, Plicco. All. Chivu 6. COMO (4-3-2-1): Butez 7; Vojvoda 7 (dal 37' st Van der Brempt sv), Goldaniga 6,5, Kempf 7, Moreno 6,5; Da Cunha 6,5 (dal 28' st Strefezza 7,5), Perrone 6,5, Caqueret 7,5 (dal 37' st Engelhardt sv); Paz 6,5, Ikoné 6,5 (dal 37' st Fadera sv ); Cutrone 6 (dal 9' st Douvikas 7). A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Jack, Braunoder, Smolcic, Valle. All. Fabregas 7,5. Arbitro: Di Bello di Brindisi 6.