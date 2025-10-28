Serie A 2025/26, nona giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 28 ottobre 2025 - La serie A sta già per tornare in campo. All'orizzonte c'è infatti il turno infrasettimanale, valido per la nona giornata del massimo campionato. Ad inaugurarla la sfida fra Lecce e Napoli. A completare il programma del martedì la partita sicuramente più avvincente sulla carta, ossia quella fra Atalanta e Milan. Grande attesa anche per il menù del mercoledì, in particolare per Juventus-Udinese, il primo match dell'era post Tudor in casa Vecchia Signora, con Brambilla a prendere il posto del croatoa prendere il posto del croato, ma solo per il match con i friulani. Pure Roma e Inter giocano in casa: i capitolini contro il Parma, i nerazzurri di fronte alla Fiorentina. Andando avanti, il Como ospita l'Hellas Verona e il Bologna fa altrettanto con il Torino. Non può sbagliare il Genoa, che a Marassi affronta la Cremonese. Gli altri due appuntamenti sono Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio, entrambi fissati per giovedì.

Il programma delle gare e dove vederle

Lecce-Napoli: martedì 28 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Milan: martedì 28 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Como-Hellas Verona: mercoledì 29 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Juventus-Udinese: mercoledì 29 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Roma-Parma: mercoledì 29 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Inter-Fiorentina: mercoledì 29 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Genoa-Cremonese: mercoledì 29 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Bologna-Torino: mercoledì 29 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Sassuolo: giovedì 30 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Pisa-Lazio: giovedì 30 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Lecce-Napoli

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Elmas. All. Conte.

Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Samardzic, Sulemana K.; Lookman. All. Juric.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.

Como-Hellas Verona

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Juventus-Udinese

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu Thuram K., Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Brambilla.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Roma-Parma

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Estevez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Inter-Fiorentina

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli.

Genoa-Cremonese

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. All. Vieira.

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Sarmiento, Payero, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Bologna-Torino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Torino (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Ngonge. All. Baroni.

Cagliari-Sassuolo

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thortsvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Pisa-Lazio

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Tourè; Tramoni, Nzola. All. Gilardino.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Le designazioni arbitrali

Lecce-Napoli: arbitro Collu;

Atalanta-Milan: arbitro Doveri;

Como-Hellas Verona: arbitro Marcenaro;

Juventus-Udinese: arbitro Di Bello;

Roma-Parma: arbitro Crezzini;

Inter-Fiorentina: arbitro Sozza;

Genoa-Cremonese: arbitro Abisso;

Bologna-Torino: arbitro Ayroldi;

Cagliari-Sassuolo: arbitro Pairetto;

Pisa-Lazio: arbitro Massa

La classifica

Napoli, Roma 18; Milan 17; Inter 15; Bologna 14; Como 13; Atalanta, Juventus, Udinese 12; Lazio, Cremonese, Torino 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona 5; Fiorentina, Pisa 4; Genoa 3

