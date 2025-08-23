Sassuolo-Napoli 0-2, azzurri subito vincenti: a segno McTominay e De Bruyne

Reggio Emilia, 23 agosto 2025 - Dove eravamo rimasti? Il Napoli campione in carica riparte dal vecchio e dal nuovo, rispettivamente McTominay e De Bruyne. Lo scozzese, MVP dello scorso torneo, apre le marcature della partita e dell'intero campionato con un colpo di testa vincente nel primo tempo, chiuso da una traversa colpita con un destro a giro (il secondo legno di giornata, un palo, lo colpisce invece Politano), mentre il belga, uno dei botti più roboanti sul mercato, firma il 2-0 nella ripresa con una punizione che beffa Turati. Vincono gli azzurri, che lanciano subito un messaggio alle rivali, e perde il Sassuolo neopromosso, un cantiere ancora aperto che nel prossimo turno dovrà rinunciare anche a Koné, espulso ingenuamente dopo un fallaccio su Lucca. Prima ancora, al Mapei Stadium non si è visto molto del proverbiale entusiasmo della neopromossa, con Meret a correre pochissimi rischi, tra cui un sinistro da posizione defilata di Berardi che ha sfiorato il palo.

Le formazioni ufficiali

Grosso sceglie un 4-3-3 aperto da Turati, protetto da Walukiewicz, Romagna, Muharemovic e Doig: a centrocampo ci sono Koné, Boloca e Lipani, mentre il reparto d'attacco vede figurare Berardi, Pinamonti e Laurienté. Conte replica con un 4-2-3-1 che tra i pali vede Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera a comporre una difesa schermata da Anguissa e Lobotka: davanti tocca a Lucca, assistito da Politano, De Bruyne e McTominay.

Primo tempo

Quasi a voler rispettare le aspettative riposte sul suo conto, De Bruyne firma la prima chance del match e dell'intera Serie A con un destro al volo da fuori a chiusura di un'azione tambureggiante condotta da Politano. La replica del Sassuolo è affidata a un'azione di Romagna in profondità per Pinamonti, ma la palla arriva docile a Meret. Al 12', dagli sviluppi di un corner, De Bruyne trova la traccia buona per Rrahmani, che da posizione defilata apre troppo il diagonale mancino: proprio il belga apre il tiro a giro da fuori, con Turati che dice di no in due tempi. Il portiere di casa cade al 17', quando McTominay, lasciato colpevolmente solo dalla difesa neroverde, di testa gira in rete il cross di Politano: la nuova Serie A riparte così dall'MVP dello scorso campionato, che subito riallaccia il filo con il gol. Lo scozzese, complice una brutta palla persa di Pinamonti, va subito a caccia del bis con una botta da fuori, ma stavolta Turati si accartoccia e blocca. Gradualmente, il Sassuolo alza il baricentro e la pressione: emblematico il rischio corso al 37' da Meret, che tarda nello scarico a Olivera, subendo la spaccata di Pinamonti, che sfiora soltanto la sfera. Al 41' Politano da corner va direttamente verso la porta: Turati respinge e lancia Laurienté, fermato proprio dall'esterno azzurro. Proprio in quella corsia al 43' Doig fa il vuoto, concludendo la sua cavalcata con un diagonale mancino che Meret neutralizza in due tempi. I minuti di recupero concessi dall'arbitro Ayroldi sono 2, chiusi da un destro a giro di McTominay che scavalca Turati ma non la traversa. Arriva poi il duplice fischio: il Napoli è avanti (quasi) con il minimo sforzo e grazie all'uomo chiave dello scudetto, che riparte da dove aveva concluso.

Secondo tempo

La ripresa inizia nel segno di Lucca, prima ammonito per un contrasto con Doig e poi atterrato al limite dell'area da Lipani: sul punto di battuta va De Bruyne, la cui punizione viene mandata sul fondo da una deviazione proprio di Lucca. Dall'altro lato al 52' Laurienté va da Berardi, che da sinistra apre il mancino, sfiorando il secondo palo della porta di Meret. Al 55' gli azzurri colpiscono il secondo legno di giornata, stavolta un palo a firma di Politano su imbeccata di McTominay e smorzata della difesa di casa: sulla ribattuta Lucca viene preceduto dall'uscita bassa di Turati prima del possibile tap-in vincente. I rimpianti degli ospiti durano poco, perché al 57' l'uomo più atteso, De Bruyne, raddoppia con una punizione beffarda, che si insacca beffardamente alle spalle di Turati. Quest'ultimo al 64' si ritrova tra le braccia la conclusione di Politano, smorzata da Koné, mentre dall'altro lato ha ben più problemi Meret a disinnescare la botta mancina scagliata da fuori da Muharemovic. Il primo cambio è a firma Grosso, che inserisce Fadera per Lipani poco dopo il cooling break: la replica di Conte è l'innesto di Neres per Politano. C'è poi un'altra novità sul taccuino di Ayroldi allorché Koné entra durissimo su Lucca: secondo giallo ed espulsione, con Grosso a gettare nella mischia, più che altro per non peggiorare il passivo, Ghion e Candé per Laurienté e Doig, mentre sponda Napoli escono Lobotka e Lucca ed entrano Gilmour e Lang. Complice un risultato ormai indirizzato, con il Napoli in pieno controllo e il Sassuolo sotto di due e di un uomo, i ritmi calano. Altro giro di sostituzioni da ambo i lati: sponda neroverde si vedono Pierini e Moro per Berardi e Pinamonti, mentre gli azzurri inseriscono Vergara e Spinazzola per McTominay e Olivera all'alba dei 5' di recupero. Al 92' Anguissa prova a calare il tris, che dal limite calcia in precario equilibrio e si vedono i risultati, con la palla a sorvolare la traversa. Sul ribaltamento di fronte, anche la conclusione al volo di Boloca su assist di Fadera e liscio di Pierini finisce alta e per i padroni di casa è di fatto l'ultima chance di siglare il gol della bandiera, che invece non arriverà. Vince il Napoli e lo fa per 2-0, mandando subito un segnale a tutte le altre.