Serie A, 14° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 29 novembre 2024 - Archiviati gli impegni delle coppe europee torna la serie A, giunta alla 14° giornata. Il turno viene inaugurato da un importante scontro salvezza come quello fra Cagliari e Verona. Punti pesanti in palio anche in Como-Monza. Il Milan ospita l'Empoli e il Bologna il Venezia. Domenica il match clou è quello fra Fiorentina e Inter, appaiate a quota 28 punti a -1 della capolista Napoli, impegnata sul campo del Torino. La Juventus è di scena a Lecce, mentre la Lazio in quel di Parma. A completare il quadro ecco Udinese-Genoa e soprattutto Roma-Atalanta, quest'ultima gara in programma lunedì.

Il programma delle gare e dove vederle

Cagliari-Hellas Verona: venerdì 29 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Como-Monza: sabato 30 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Milan-Empoli: sabato 30 novembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Bologna-Venezia: sabato 30 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Udinese-Genoa: domenica 1 dicembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Parma-Lazio: domenica 1 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Torino-Napoli: domenica 1 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Inter: domenica 1 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lecce-Juventus: domenica 1 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Roma-Atalanta: lunedì 2 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Cagliari-Hellas Verona

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr. All. Zanetti. Como-Monza

Como (4-2-3-1): Audero; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Monza (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. All. Nesta. Milan-Empoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Cacace, Pezzella; Pellegri, Colombo. All. D'Aversa. Bologna-Venezia

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco. Udinese-Genoa

Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti, Kabasele, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

Genoa (4-3-3): Leali; Zanoli, Bani, Matturro, Vasquez; Thorsby, Badelj, Frenderup; Miretti, Pinamonti, Martin. All. Vieira. Parma-Lazio

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. Torino-Napoli

Torino (4-3-3): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina, Pedersen; Vlasic, Linetty, Ricci; Lazaro, Adams, Sanabria. All. Vanoli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte. Fiorentina-Inter

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. Lecce-Juventus

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta. Roma-Atalanta

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pellegrini, Cristante, Koné, Angelino; El Shaarawy, Dovbyk. All. Ranieri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Le designazioni arbitrali

Cagliari-Hellas Verona: arbitro Mariani di Aprilia, assistenti Palermo e Cipriani, IV Ufficiale Fourneau, VAR Nasca, AVAR Paterna;

Como-Monza: arbitro Sacchi di Macerata, assistenti Mastrodonato e Votta, IV Ufficiale Ayroldi, VAR Marini, AVAR Nasca;

Milan-Empoli: arbitro Dionisi de L’Aquila, assistenti Garzelli e Yoshikawa, IV Ufficiale Rutella, VAR Pairetto, AVAR Pagnotta;

Bologna-Venezia: arbitro Massimi di Termoli, assistenti Giallatini e Colarossi, IV Ufficiale Santoro, VAR Ghersini, AVAR Mazzoleni;

Udinese-Genoa: arbitro Aureliano di Bologna, assistenti Mokhtar e Ricci, IV Ufficiale Scatena, VAR Serra, AVAR Pairetto;

Parma-Lazio: arbitro Zufferli di Udine, assistenti C.Rossi e Vecchi, IV Ufficiale Chiffi, VAR Paterna, AVAR Massa;

Torino-Napoli: arbitro Fabbri di Ravenna, assistenti Bresmes e Dei Giudici, IV Ufficiale Feliciani, VAR Meraviglia, AVAR Marini;

Fiorentina-Inter: arbitro Doveri di Roma, assistenti Costanzo e M.Scarpa, IV Ufficiale Marinelli, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi;

Lecce-Juventus: arbitro Rapuano di Rimini, assistenti Meli e Alassio, IV Ufficiale Perenzoni, VAR Sozza, AVAR Ghersini;

Roma-Atalanta: arbitro Guida di Torre Annunziata, assistenti Di Iorio e Capaldo, IV Ufficiale Marchetti, VAR Abisso, AVAR Meraviglia

La classifica

Napoli 29; Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio 28; Juventus 25; Milan 19, Bologna 18; Udinese 17; Empoli 16; Torino 15; Roma 13; Parma, Verona, Lecce 12; Cagliari, Genoa 11; Como 10; Monza 9; Venezia 8

