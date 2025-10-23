Serie A 2025/26, ottava giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 23 ottobre 2025 – Archiviate le gare valide per le coppe europee, è di nuovo tempo di Serie A, giunta alla giornata numero otto. Il turno verrà inaugurato venerdì dall'anticipo fra Milan e Pisa, che rappresenta un vero e proprio testacoda. Quattro i match in programma invece sabato. Su tutti spicca ovviamente il duello al Diego Armando Maradona fra Napoli e Inter, mentre il Como va a Parma, l'Atalanta a Cremona e l'Udinese ospita il Lecce. Domenica il quadro viene completato dal lunch match fra Torino e Genoa, dal sunday night fra Lazio e Juventus, dal derby dell'Appennino fra Fiorentina e Bologna, dalla trasferta della Roma a Reggio Emilia contro il Sassuolo e dal duello fra Hellas Verona e Cagliari.

Il programma delle gare e dove vederle

Milan-Pisa: venerdì 24 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Parma-Como: sabato 25 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Udinese-Lecce: sabato 25 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Napoli-Inter: sabato 25 ottobre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Cremonese-Atalanta: sabato 25 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Torino-Genoa: domenica 26 ottobre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Hellas Verona-Cagliari: domenica 26 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Sassuolo-Roma: domenica 26 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Bologna: domenica 26 ottobre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lazio-Juventus: domenica 26 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Milan-Pisa

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

Parma-Como

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Estevez, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Morata. All. Fabregas.

Udinese-Lecce

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

Napoli-Inter

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, De Bruyne, Anguissa; McTominay; Lucca. All. Conte.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.

Cremonese-Atalanta

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Juric.

Torino-Genoa

Torino (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams. All. Baroni.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton Cuffy, Ostigard, Vasquez, Sabelli; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira.

Hellas Verona-Cagliari

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini. Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Cagliari (3-4–2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Obert; Esposito, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane.

Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Konè, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

Fiorentina-Bologna

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Lazio-Juventus

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.

Le designazioni arbitrali

Milan-Pisa: arbitro Zufferli;

Parma-Como: arbitro Chiffi;

Udinese-Lecce: arbitro Feliciani;

Napoli-Inter: arbitro Mariani;

Cremonese-Atalanta: arbitro Arena;

Torino-Genoa: arbitro Bonacina;

Hellas Verona-Cagliari: arbitro Dionisi;

Sassuolo-Roma: arbitro Manganiello;

Fiorentina-Bologna: arbitro La Penna;

Lazio-Juventus: arbitro Colombo

La classifica

Milan 16; Inter, Napoli, Roma 15; Bologna 13; Como, Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo, Cremonese 10; Udinese 9; Lazio, Cagliari, Torino 8; Parma, Lecce 6; Verona 4; Fiorentina, Genoa, Pisa 3.