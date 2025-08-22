Serie A 2025/26, prima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 22 agosto 2025 – È tutto pronto per l'inizio della Serie A 2025/26. La prima giornata scatterà sabato, alle 18:30, quando il Napoli campione in carica sfiderà in trasferta il Sassuolo, mentre il Genoa ospiterà il Lecce. Alle 20:45 sarà invece il turno di Roma e Milan: i giallorossi accoglieranno il Bologna e i rossoneri faranno altrettanto con la neopromossa Cremonese. Altra neopromossa impegnata su un campo estremamente complicato sarà il Pisa il giorno dopo, con i toscani di scena a Bergamo contro l'Atalanta. Particolarmente interessante si annuncia il duello fra Como e Lazio. Debutto casalingo per la Juventus, che affronterà il Parma. Dopo il successo in Conference League, la Fiorentina sarà di nuovo in trasferta, stavolta a Cagliari. A completare il quadro le due gare del lunedì: alle 18:30 ecco Udinese-Verona e alle 20:45 l'Inter cercherà i tre punti contro il Torino.

Il programma e dove vedere le gare

Genoa-Lecce: sabato 23 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Sassuolo-Napoli: sabato 23 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Roma-Bologna: sabato 23 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Milan-Cremonese: sabato 23 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Fiorentina: domenica 24 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Como-Lazio: domenica 24 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Juventus-Parma: domenica 24 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Pisa: domenica 24 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Udinese-Hellas Verona: lunedì 25 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Inter-Torino: lunedì 25 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Genoa-Lecce

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Sorril, Camarda, Banda. All. Di Francesco.

Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

Roma-Bologna

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano.

Milan-Cremonese

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

Cremonese (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, De Luca. All. Stroppa.

Cagliari-Fiorentina

Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zappa, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Luvumbo. All. Pisacane.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli.

Como-Lazio

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Juventus-Parma

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta.

Atalanta-Pisa

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Maldini, Pasalic; Scamacca. All. Juric.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Nzola. All. Gilardino.

Udinese-Hellas Verona

Udinese (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara; Bravo, Davis. All. Runjaic.

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.

Inter-Torino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Adams, Vlasic. All. Baroni.

Le designazioni arbitrali

Genoa-Lecce: arbitro Massa, assistenti Costanzo – Bianchini, IV Zanotti, Var Abisso, Avar Maresca;

Sassuolo-Napoli: arbitro Ayroldi, assistenti Lo Cicero – Yoshikawa, IV Rapuano, VAR Di Bello, AVAR Aureliano;

Roma-Bologna: arbitro Zufferli, assistenti Mondin – Miniutti, IV Marchetti, VAR Mazzoleni, AVAR Fabbri;

Milan-Cremonese: arbitro Collu, assistenti Di Gioia - Mokhtar, IV Bonacina, VAR Doveri, AVAR Ghersini;

Cagliari-Fiorentina: arbitro Sozza, assistenti Fontemurato – Biffi, IV Mucera, VAR Di Paolo, AVAR Guida;

Como-Lazio: arbitro Manganiello, assistenti Meli – Alassio, IV Turrini, VAR Aureliano, AVAR Chiffi;

Juventus-Parma: arbitro Marcenaro, assistenti Scatragli – Zingarelli, IV Sacchi, VAR Meraviglia, AVAR Fabbri;

Atalanta-Pisa: arbitro Arena, assistenti Palermo – Politi, IV Marinelli, VAR Ghersini, AVAR Doveri;

Udinese-Hellas Verona: arbitro Tremolada, assistenti Moro - Ceccon, IV Perenzoni, VAR Gariglio, AVAR Guida;

Inter-Torino: arbitro La Penna, assistenti Dei Giudici - Cavallina, IV Crezzini, VAR Paterna, AVAR Chiffi