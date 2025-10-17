Serie A 2025/26, settima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 17 ottobre 2025 - Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna il campionato di Serie A, che si appresta a vivere la giornata numero sette. Il turno verrà inaugurato da Lecce-Sassuolo. Nella serata di sabato, ecco l'appuntamento clou fra una delle squadre che comandando la classifica, ossia la Roma, e l'Inter, quarta alla pari della Juventus. Il big match dell'Olimpico sarò preceduto da Pisa-Hellas Verona e dall'impegno del Napoli, di scena sul campo del Torino contro i granata di mister Baroni. Interessantissimo il lunch match domenicale, che vedrà sfidarsi Como e Juventus. Fari puntati anche su Atalanta-Lazio e sul Sunday Night fra Milan e Fiorentina. A completare il quadro troviamo Genoa-Parma, Cagliari-Bologna e Cremonese-Udinese, quest'ultima in programma lunedì.

Il programma delle gare e dove vederle

Lecce-Sassuolo: sabato 18 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Pisa-Hellas Verona: sabato 18 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Torino-Napoli: sabato 18 ottobre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Roma-Inter: sabato 18 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Como-Juventus: domenica 19 ottobre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Genoa-Parma: domenica 19 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Bologna: domenica 19 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Lazio: domenica 19 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Milan-Fiorentina: domenica 19 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Cremonese-Udinese: lunedì 20 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Lecce-Sassuolo

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Pisa-Hellas Verona

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Marin, Vural, Leris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino.

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Torino-Napoli

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Roma-Inter

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Como-Juventus

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata. All. Fabregas.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor.

Genoa-Parma

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Vitinha, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator. All. Vieira.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Cagliari-Bologna

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Luperto, Zé Pedro, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Atalanta-Lazio

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Noslin. All. Sarri.

Milan-Fiorentina

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson. All. Pioli.

Cremonese-Udinese

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy. All. Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Le designazioni arbitrali

Lecce-Sassuolo: arbitro Crezzini;

Pisa-Hellas Verona: arbitro Guida;

Torino-Napoli: arbitro Marcenaro;

Roma-Inter: arbitro Massa;

Como-Juventus: arbitro Ayroldi;

Genoa-Parma: arbitro Sozza;

Cagliari-Bologna: arbitro Marchetti;

Atalanta-Lazio: arbitro Collu;

Milan-Fiorentina: arbitro Marinelli;

Cremonese-Udinese: arbitro Fabbri

La classifica

Napoli, Roma 15; Milan 13; Inter, Juventus 12; Atalanta, Bologna 10; Como, Sassuolo, Cremonese 9; Cagliari, Udinese 8; Lazio 7; Parma, Lecce, Torino 5; Fiorentina, Verona 3; Genoa, Pisa 2

