Serie A, 35esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 2 maggio 2025 - Archiviati gli impegni in campo internazionale è di nuovo l'ora della Serie A, giunta alla giornata numero 35. Il turno verrà inaugurato da Torino-Venezia, unico match in programma venerdì. Sabato scendono in campo Napoli e Inter: gli azzurri a Lecce, mentre la Beneamata ospita l'Hellas Verona. Domenica ecco gli appuntamenti più attesi del weekend: il Bologna accoglie la Juventus e la Roma sfida la Fiorentina. Scontri diretti importanti in chiave Europa, di cui proveranno ad approfittare l'Atalanta, di scena a Monza, e Lazio, impegnata a Empoli. A completare il quadro ecco Cagliari-Udinese, Parma-Como e Genoa-Milan, con quest'ultima gara che chiuderà il programma lunedì.

Il programma delle gare e dove vederle

Torino-Venezia: venerdì 2 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn e Sky Go;

Cagliari-Udinese: sabato 3 maggio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Parma-Como: sabato 3 maggio, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Lecce-Napoli: sabato 3 maggio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Inter-Hellas Verona: sabato 3 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Empoli-Lazio: domenica 4 maggio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Monza-Atalanta: domenica 4 maggio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Roma-Fiorentina: domenica 4 maggio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Bologna-Juventus: domenica 4 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Genoa-Milan: lunedì 5 maggio, ore 18:30; diretta tv su su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Torino-Venezia

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Gineitis, Casadei, Biraghi; Elmas; Adams. All. Vanoli.

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Gytkjaer, Yeboah. All. Di Francesco. Cagliari-Udinese

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Atta, Lovric, Karlstrom, Lovric, Kamara; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic. Parma-Como

Parma (3-4-1-2): Suzuki; Hainaut, Leoni, Valenti; Delprato, Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikoné; Cutrone. All. Fabregas. Lecce-Napoli

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Karlsson, Berisha, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte. Inter-Hellas Verona

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Correa. All. Farris (Inzaghi squalificato).

Verona (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti. Empoli-Lazio

Empoli (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D'Aversa.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. Monza-Atalanta

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini. Roma-Fiorentina

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino. Bologna-Juventus

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

Juventus (4-3-2-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor. Genoa-Milan

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Thorsby, Messias; Pinamonti. All. Vieira.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao.

Le designazioni arbitrali

Torino-Venezia: Sozza; Cagliari-Udinese: Feliciani; Parma-Como: Di Bello; Lecce-Napoli: Massa; Inter-Hellas Verona: Manganiello; Empoli-Lazio: Colombo; Monza-Atalanta: Pairetto; Roma-Fiorentina: Chiffi; Bologna-Juventus: Doveri; Genoa-Milan: Collu

La classifica

Napoli 74; Inter 71; Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61; Roma, Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Torino 43; Como 42; Udinese 41; Genoa 39; Cagliari 33; Verona, Parma 32; Lecce 27; Venezia, Empoli 25; Monza 15

