Serie A, 36° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 9 maggio 2025 – Archiviati gli impegni in campo internazionale, torna la Serie A, giunta alla 36° giornata, che verrà inaugurata da Milan-Bologna, unico match in calendario per venerdì. Continua ovviamente la corsa al vertice fra Napoli e Inter: gli azzurri sono di scena in casa contro il Genoa, mentre la Beneamata sfida il Torino in trasferta. Si accende anche la volata Champions, che in questo fine settimana sarà caratterizzata da due scontri diretti, ossia Lazio-Juventus e Atalanta-Roma. Prova ad approfittarne la Fiorentina, impegnata a Venezia. In chiave salvezza, occhio al duello fra Empoli e Parma. A completare il quadro Como-Cagliari, Udinese-Monza ed Hellas Verona-Lecce.

Il programma delle gare e dove vederle

Milan-Bologna: venerdì 9 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Como-Cagliari: sabato 10 maggio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Lazio-Juventus: sabato 10 maggio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Empoli-Parma: sabato 10 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Udinese-Monza: domenica 11 maggio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Hellas Verona-Lecce: domenica 11 maggio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Torino-Inter: domenica 11 maggio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Napoli-Genoa: domenica 11 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Venezia-Fiorentina: lunedì 12 maggio, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Roma: lunedì 12 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Milan-Bologna

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. All. Conceicao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano Como-Cagliari

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Deiola, Adopo, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola. Lazio-Juventus

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Costa, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor. Empoli-Parma

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Esposito. All. D'Aversa.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Hernani, Sohm, Keita, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu. Udinese-Monza

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic.

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Ciurria, Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta. Hellas Verona-Lecce

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Kaba, Coulibaly; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo. Torino-Inter

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Coco, Maripan, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Zalewski; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi. Napoli-Genoa

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira. Venezia-Fiorentina

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino. Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

Le designazioni arbitrali

Milan-Bologna: Marinelli; Como-Cagliari: Fourneau; Lazio-Juventus: Massa; Empoli-Parma: Fabbri; Udinese-Monza: Crezzini; Hellas Verona-Lecce: Maresca; Torino-Inter: La Penna; Napoli-Genoa: Piccinini; Venezia-Fiorentina: Marchetti; Atalanta-Roma: Sozza

La classifica

Napoli 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio, Roma 63; Bologna 62; Fiorentina 59; Milan 57; Como 45; Torino, Udinese 44; Genoa 39; Cagliari 33; Verona, Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15

