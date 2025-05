Serie A, 38esima giornata: probabili formazioni, orario e dove vedere le sfide

Milano, 23 maggio 2025 - Scudetto, coppe europee e salvezza. Tutto ancora in ballo a 90 minuti dal termine del campionato. La 38° e ultima giornata di Serie A verrà inaugurata dalle due sfide che decideranno la volata per il titolo: la capolista Napoli ospita il Cagliari, mentre l'Inter va a Como. La tavola sembra apparecchiata per il successo degli azzurri, che hanno un punto di vantaggio sulla Beneamata, ma occhio alle sorprese. Domenica in campo tutte le altre. In zona Champions, la Juventus parte favorita, ma deve battere il Venezia per assicurarsi il quarto posto, senza dover sperare nei passi falsi di Roma e Lazio, impegnate rispettivamente a Torino e all'Olimpico contro il Lecce. Verosimilmente saranno queste tre formazioni a sparirsi le posizioni che valgono l'Europa, anche se pure la Fiorentina - di scena a Udine - ha una piccola speranza per la Conference League. In fondo alla classifica, è bagarre per evitare la penultima e la terzultima piazza, che significano retrocessione. Come detto, il Lecce deve vedersela in trasferta con la Lazio e il Venezia attende la Juventus, mentre l'Empoli ospita il Verona. Il Parma, ad un passo dalla permanenza in A, sfida l'Atalanta al Gewiss Stadium. A completare il quadro ecco Bologna-Genoa e Milan-Monza.

Il programma delle gare e dove vederle

Napoli-Cagliari: venerdì 23 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Como-Inter: venerdì 23 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Bologna-Genoa: domenica 25 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Milan-Monza: domenica 25 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Venezia-Juventus: domenica 25 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lazio-Lecce: domenica 25 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport 252 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Udinese-Fiorentina: domenica 25 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 4 e diretta streaming su Dazn;

Torino-Roma: domenica 25 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Parma: domenica 25 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 3 e diretta streaming su Dazn;

Empoli-Verona: domenica 25 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport 253 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Le probabili formazioni

Napoli-Cagliari

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Cagliari (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola.

Como-Inter

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Engelhardt, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Bani, De Winter, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.

Milan-Monza

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceiçao.

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita Balde. All. Nesta.

Venezia-Juventus

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Lazio-Lecce

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; N'Dri, Helgason, Pierotti; Krstovic. All. Giampaolo.

Udinese-Fiorentina

Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Atta, Zemura; Lucca, Davis. All. Runjaic.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Palladino.

Torino-Roma

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Gineitis; Adams. All. Vanoli.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Shomurodov. All. Ranieri.

Atalanta-Parma

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio, Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

Empoli-Verona

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Fazzini; Esposito. All. D'Aversa.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.

Le designazioni arbitrali

Napoli-Cagliari: La Penna;

Como-Inter: Massa;

Bologna-Genoa: Monaldi;

Milan-Monza: Rutella;

Venezia-Juventus: Colombo;

Lazio-Lecce: Fabbri;

Udinese-Fiorentina: Marcenaro;

Torino-Roma: Di Bello;

Atalanta-Parma: Marinelli;

Empoli-Verona: Doveri

La classifica

Napoli 79; Inter 78; Atalanta 74; Juventus 67; Roma 66; Lazio 65; Fiorentina, Bologna 62; Milan 60; Como 49; Torino, Udinese 44; Genoa 40; Cagliari 36; Verona 34; Parma 33; Lecce, Empoli 31; Venezia 29; Monza 18

Leggi anche: Real Madrid, sabato l'ultima di Modric al Bernabeu: "Me ne vado con il cuore pieno"