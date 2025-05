Serie A, corsa Champions e salvezza: la situazione a 90 minuti dalla fine

Milano, 18 maggio 2025 - A 90 minuti dalla fine, le posizioni europee e la salvezza sono ancora da definire. Per quanto riguarda la zona Champions, restano in tre in corsa: Juventus, Roma e Lazio. I bianconeri saranno padroni del loro destino grazie al successo per 2-0 (Nico Gonzalez, Vlahovic) ai danni dell'Udinese.

Alla Vecchia Signora servirà una vittoria a Venezia per essere certa di chiudere al quarto posto. Dietro, i giallorossi però non mollano: la Lupa si mantiene a -1 dai piemontesi mandando al tappeto 3-1 (Mancini, Paredes, Cristante; Joao Felix) un Milan che dice definitivamente addio all'Europa.

È staccata di due lunghezze dalla Juventus invece la Lazio, che ferma l'Inter a San Siro, impattando 2-2 (Bisseck, Dumfries; doppietta di Pedro). I biancocelesti, attualmente sesti, hanno alle spalle la Fiorentina, che stendendo il Bologna, già certo di disputare l'Europa League grazie al trionfo in finale di Coppa Italia, per 3-2 (Parisi, Richardson, Kean; Dallinga, Orsolini) tiene accese delle flebili speranze di Conference League, anche se i punti di svantaggio rispetto alla formazione di Marco Baroni sono tre. Nella prossima giornata, la Juventus si scontrerà con il Venezia, la Roma sarà impegnata sul campo del Torino, la Lazio accoglierà il Lecce e la Fiorentina andrà a Udine.

Corsa salvezza

Tutto da decidere ancora anche in fondo alla graduatoria. Sia il Lecce che l'Empoli ottengono il successo: i giallorossi si impongono 1-0 (Ramadani) ai danni del Torino, mentre gli azzurri battono 3-1 (Birindelli; Colombo, Viti, aut. Pizzignacco) il Monza. Entrambe hanno 31 punti in classifica, due in più del Venezia, penultimo. Dopo il tonfo per 3-0 (Mina, Piccoli, Deiola) rimediato a Cagliari, i lagunari sono ad un passo dalla retrocessione. Dovesse finire così, oltre ai veneti, in B finirebbe la squadra toscana, alla luce dello scontro diretto che sorride ai salentini. Nell'ultimo turno il Lecce sarà di scena a Roma con la Lazio, l'Empoli ospiterà il Verona, mentre il Venezia sfiderà in casa la Juventus.

La classifica

Napoli 79; Inter 78; Atalanta 74; Juventus 67; Roma 66; Lazio 65; Fiorentina, Bologna 62; Milan 60; Como 49; Torino, Udinese 44; Genoa 40; Cagliari 36; Verona 34; Parma 33; Lecce, Empoli 31; Venezia 29; Monza 18

