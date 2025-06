Serie A, ecco le date per la stagione 2025/26. Domani il calendario

Milano, 5 giugno 2025 - La scorsa Serie A è andata in archivio da nemmeno due settimane, ma il calendario della prossima è già dietro l'angolo. Nella giornata di domani (venerdì 6 giugno), andrà in scena al Teatro Regio di Parma, nell'ambito della seconda edizione del "Festival della Serie A", la compilazione delle varie giornate del campionato 2025/26, che comincerà il 24 agosto e si concluderà il 24 maggio. Sono previsti due turni infrasettimanali, in programma il 29 ottobre e il 6 gennaio 2026, e quattro soste per le nazionali: domenica 7 settembre, domenica 12 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 29 marzo 2026.

I criteri per la formazione del calendario

Anche nella stagione 2025/2026, la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella delle sfide nel girone di ritorno, con un minimo di otto giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria al fine di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi. Per quanto concerne i derby, verranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9). Altro criterio è quello che riguarda le formazioni al via delle competizioni europee: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus non si incontreranno con Roma, Bologna e Fiorentina nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª, 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”. Infine, è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Fiorentina-Pisa, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno: nello specifico a inizio stagione per Fiorentina e Pisa al fine di consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che sarà palcoscenico della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026.

Qui Coppa Italia

Ufficializzate le date della prossima Coppa Italia. Il turno preliminare si terrà domenica 10 agosto e i trentaduesimi domenica 17. I sedicesimi sono stati fissati per il 24 settembre. Gli ottavi si svolgeranno a dicembre, il 3 e il 17, i quarti a febbraio 2026, il 4 e l'11, mentre le semifinali di andata sono in calendario per il 4 marzo e quelle di ritorno per il 22 aprile. L'atto conclusivo di giocherà il 13 maggio 2026.

