Serie A 2025/26, decima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 31 ottobre 2025 – È in arrivo un altro emozionante weekend di Serie A. All'orizzonte c'è la decima giornata, che verrà inaugurata da Udinese-Atalanta. In campo di sabato anche Napoli, atteso dal difficile scontro con il Como, e la Juventus, con Luciano Spalletti che farà il proprio debutto sulla panchina dei bianconeri in occasione della sfida con la Cremonese. Il piatto forte della domenica è in programma la sera, quando il Milan ospiterà la Roma. L'Inter sarà impegnata nel lunch match di Verona, mentre nel pomeriggio, oltre al derby emiliano fra Parma e Bologna, occhio al duello caldissimo fra Fiorentina e Lecce, con i viola obbligati a vincere per tornare a guardare con fiducia al prosieguo del campionato. Il menù viene completato da Torino-Pisa e dalle gare del lunedì, ossia Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari.

Il programma delle gare e dove vederle

Udinese-Atalanta: sabato 1 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Napoli-Como: sabato 1 novembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Cremonese-Juventus: sabato 1 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Hellas Verona-Inter: domenica 2 novembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Torino-Pisa: domenica 2 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Lecce: domenica 2 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Parma-Bologna: domenica 2 novembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Milan-Roma: domenica 2 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Sassuolo-Genoa: lunedì 3 novembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Lazio-Cagliari: lunedì 3 novembre, ore 20:45; diretta tv Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Udinese-Atalanta

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Bayo, Zaniolo. All. Runjaic.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Lookman. All. Juric.

Napoli-Como

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Kempf, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Cremonese-Juventus

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

Hellas Verona-Inter

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Valentini, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. All. Zanetti.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Torino-Pisa

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. All. Baroni.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

Fiorentina-Lecce

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Pioli.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

Parma-Bologna

Parma (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Pellegrino, Cutrone. All. Cuesta.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Milan-Roma

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinian; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. All. Gasperini.

Sassuolo-Genoa

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekathor. All. Vieira.

Lazio-Cagliari

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Mina, Luperto, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Idrissi; Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

Le designazioni arbitrali

Udinese-Atalanta: arbitro Fabbri;

Napoli-Como: arbitro Zufferli;

Cremonese-Juventus: arbitro Chiffi;

Hellas Verona-Inter: arbitro Doveri;

Torino-Pisa: arbitro Arena;

Fiorentina-Lecce: arbitro Rapuano;

Parma-Bologna: arbitro Bonacina;

Milan-Roma: arbitro Guida;

Sassuolo-Genoa: arbitro Feliciani;

Lazio-Cagliari: arbitro Sacchi

La classifica

Napoli, Roma 21; Inter, Milan 18; Como 16; Bologna, Juventus 15; Cremonese 14; Atalanta, Sassuolo 13; Lazio, Udinese, Torino 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Pisa, Verona 5; Fiorentina 4; Genoa 3