Serie A, quinta giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 26 settembre 2025 - Archiviate la Coppa Italia e l'Europa League, torna la Serie A, che riprende dalla quinta giornata. Il turno verrà inaugurato da Como-Cremonese. Due le partite di cartello: Juventus-Atalanta, in programma sabato alle 18, e Milan-Napoli, in calendario per domenica sera. Le altre big proveranno ad approfittare di questi scontri diretti. A cominciare dall'Inter, impegnata a Cagliari. Impegno casalingo invece per la Roma, che accoglie l'Hellas Verona. Tutto da seguire il derby toscano fra Pisa e Fiorentina, divise da appena un punto in classifica. La Lazio va in cerca di riscatto sul campo del Genoa, mentre il Bologna è ospite del Lecce. A completare il quadro ecco Sassuolo-Udinese e Parma-Torino.

Il programma e dove vedere le gare

Como-Cremonese: sabato 27 settembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Juventus-Atalanta: sabato 27 settembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Inter: sabato 27 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Sassuolo-Udinese: domenica 28 settembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Roma-Hellas Verona: domenica 28 settembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Pisa-Fiorentina: domenica 28 settembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Lecce-Bologna: domenica 28 settembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Milan-Napoli: domenica 28 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Parma-Torino: lunedì 29 settembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Genoa-Lazio: lunedì 29 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Le probabili formazioni

Como-Cremonese

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Sergi Roberto; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

Cremonese (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.

Juventus-Atalanta

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

Cagliari-Inter

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; S. Esposito, Folorunsho; Belotti. All. Pisacane.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Sassuolo-Udinese

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Piotrowski, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Roma-Hellas Verona

Roma (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Pellegrini, Angelino; Soulè, Ferguson. All. Gasperini.

Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Pisa-Fiorentina

Pisa (3-4-2-1): Semper; Lusuardi, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Lorran, Moreo; Nzola. All. Gilardino.

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora; Fazzini; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.

Lecce-Bologna

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Milan-Napoli

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Parma-Torino

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Torino (3-4-2–1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic, Simeone. All. Baroni.

Genoa-Lazio

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Gila; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri.

Le designazioni arbitrali

Como-Cremonese: arbitro Di Bello, assistenti Peretti – Perrotti, IV: Calzavara, Var: Di Paolo, Avar: Ghersini;

Juventus-Atalanta: arbitro Sozza, assistenti Imperiale – Vecchi, IV: Marinelli, Var: Meraviglia, Avar: Marini;

Cagliari-Inter: arbitro Piccinini, assistenti Mastrodonato – Moro, IV: Massimi, Var: Doveri, Avar: Gariglio;

Sassuolo-Udinese: arbitro Perenzoni, assistenti Laudato – Fontani, IV: Mucera, Var: Gariglio, Avar: Paterna;

Roma-Hellas Verona: arbitro Feliciani, assistenti Capaldo – Cavallina, IV: Crezzini, Var: Ghersini, Avar: Abisso;

Pisa-Fiorentina: arbitro Manganiello, assistenti Rossi M. – Monaco, IV: Zufferli, Var: Pezzuto, Avar: Maresca;

Lecce-Bologna: arbitro Fourneau, assistenti Baccini – Colarossi, IV: Colombo, Var: La Penna, Avar: Meraviglia;

Milan-Napoli: arbitro Chiffi, assistenti Meli – Alassio, IV: Marinelli, Var: Marini, Avar: Doveri; Parma-Torino: arbitro Collu, assistenti Di Monte – Fontemurato, Iv: Turrini, Var: Maggioni, Avar: La Penna; Genoa-Lazio: arbitro Ayroldi, assistenti Cecconi – Zingarelli, IV: Zanotti, Var: Abisso, Avar: Dionisi

La classifica

Napoli 12; Juventus 10; Milan, Roma 9; Atalanta, Cremonese 8; Cagliari, Como, Udinese 7; Inter, Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo, Verona 3; Genoa, Fiorentina, Parma 2; Pisa, Lecce 1 Leggi anche: Cosa succede se la Uefa sospende Israele dai tornei: le conseguenze su Mondiali ed Europa League