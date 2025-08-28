Serie A, seconda giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 28 agosto 2025 - E' in arrivo la seconda giornata di Serie A, che anticiperà la prima sosta per le Nazionali. Si parte venerdì con due sfide, ossia Cremonese-Sassuolo e Lecce-Milan. Sabato invece ci sono in calendario altre quattro sfide. Si annuncia particolarmente interessante quella fra Bologna e Como. Il Napoli ospita il Cagliari, mentre Atalanta e Roma scendono in campo rispettivamente a Parma e Pisa. Domenica si completa il programma: la Juventus è di scena a Genova e l'Inter attende l'Udinese. Infine, il Torino cerca riscatto contro la Fiorentina, così come la Lazio contro l'Hellas Verona.

Il programma delle gare e dove vederle

Cremonese-Sassuolo: venerdì 29 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Lecce-Milan: venerdì 29 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Bologna-Como: sabato 30 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Parma-Atalanta: sabato 30 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Napoli-Cagliari: sabato 30 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Pisa-Roma: sabato 30 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Torino-Fiorentina: domenica 31 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Genoa-Juventus: domenica 31 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Inter-Udinese: domenica 31 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Lazio-Hellas Verona: domenica 31 agosto, ore 20:45; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Cremonese-Sassuolo

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Lecce-Milan

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco.

Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Ricci, Modric, Estupinian; Saelemaekers; Gimenez. All. Allegri.

Bologna-Como

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Parma-Atalanta

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. All. Juric.

Napoli-Cagliari

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Conte.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

Pisa-Roma

Pisa (3-4-2-1): Demper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. All. Gilardino.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.

Torino-Fiorentina

Torino (4-3-3): Israel; Lazaro, Maripan, Masina, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.

Genoa-Juventus

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor.

Inter-Udinese

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic.

Lazio-Hellas Verona

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti.

Le designazioni arbitrali

Cremonese-Sassuolo: arbitro Guida, assistenti Barone-Monaco, IV Ufficiale Calzavara, VAR Gariglio, AVAR Sozza;

Lecce-Milan: arbitro Marinelli, assistenti Dei Giudici-Mastrodonato, IV Ufficiale Arena, VAR Ghersini, AVAR Meraviglia;

Bologna-Como: arbitro Doveri, assistenti Palermo-Catallo, IV Ufficiale Tremolada, VAR Di Paolo, AVAR Pezzuto;

Parma-Atalanta: arbitro Mariani, assistenti Bindoni-Tegoni, IV Ufficiale Ferrieri Caputi, VAR Aureliano, AVAR Pairetto;

Napoli-Cagliari: arbitro Bonacina, assistenti Rossi C.-Bahri, IV Ufficiale Marcenaro, VAR La Penna, AVAR Paterna;

Pisa-Roma: arbitro Collu, assistenti Cecconi-Rossi M., IV Ufficiale Manganiello, VAR Meraviglia, AVAR Maresca;

Torino-Fiorentina: arbitro Abisso, assistenti Peretti-Perrotti, IV Ufficiale Ayroldi, VAR Mazzoleni, AVAR Dionisi;

Genoa-Juventus: arbitro Chiffi, assistenti Mondin-Fontemurato, IV Ufficiale Fourneau, VAR Paterna, AVAR La Penna;

Inter-Udinese: arbitro Marchetti, assistenti Baccini-Colarossi, IV Ufficiale Zufferli, VAR Marini, AVAR Aureliano;

Lazio-Hellas Verona: arbitro Crezzini, assistenti Costanzo-Garzelli, IV Ufficiale Colombo, VAR Pezzuto, AVAR Maresca

La classifica

Inter, Napoli, Como, Juventus, Cremonese, Roma 3; Fiorentina, Pisa, Verona, Atalanta, Cagliari, Udinese, Genoa, Lecce 1; Milan, Bologna, Lazio, Parma, Sassuolo, Torino 0.

