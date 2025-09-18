Serie A, terza giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 18 settembre 2025 - Archiviata la Champions League, è di nuovo tempo di Serie A. La giornata numero quattro di questo campionato comincerà venerdì con il duello al Via del Mare fra Lecce e Cagliari. Sabato, oltre alla sfida tra Bologna e Genoa, ecco gli impegni di Juve e Milan: i bianconeri sono di scena a Verona, mentre il Diavolo fa visita all'Udinese. Domenica il piatto principale di questo turno, ossia il derby della Capitale, in programma alle 12:30. Si continua poi con Torino-Atalanta e Cremonese-Parma. Particolarmente interessante si annuncia la gara di Firenze fra i viola e il Como. Infine, l'Inter accoglie il Sassuolo e il Napoli fa altrettanto (lunedì sera) con il Pisa.

Il programma e dove vedere le gare

Lecce-Cagliari: venerdì 19 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Bologna-Genoa: sabato 20 settembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Hellas Verona-Juventus: sabato 20 settembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Udinese-Milan: sabato 20 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lazio-Roma: domenica 21 settembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Torino-Atalanta: domenica 21 settembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Cremonese-Parma: domenica 21 settembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Como: domenica 21 settembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Inter-Sassuolo: domenica 21 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Napoli-Pisa: lunedì 22 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Lecce-Cagliari

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Tete Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Folorunsho, Adopo, Prati; Gaetano; Esposito, Belotti. All. Pisacane.

Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Messias, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.

Hellas Verona-Juventus

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Openda, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Udinese-Milan

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bravo. All. Runjaic.

Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.

Torino-Atalanta

Torino (3-4-2-1): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

Cremonese-Parma

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta.

Fiorentina-Como

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

Inter-Sassuolo

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Sassuolo (4-3-3): Maric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Napoli-Pisa

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; N’Zola. All. Gilardino.

Le designazioni arbitrali

Lecce-Cagliari: arbitro Zufferli, assistenti Di Gioia – Yoshikawa, Iv Tremolada, Var Gariglio, Avar Serra;

Bologna-Genoa: arbitro Collu, assistenti Moro – Luciani, Iv J.L. Sacchi, Var Maggioni, Avar Chiffi;

Hellas Verona-Juventus: arbitro Rapuano, assistenti Dei Giudici – Bahri, Iv Calzavara, Var Aureliano, Avar Massa;

Udinese-Milan: arbitro Doveri, assistenti Cecconi – Scatragli, Iv Di Marco, Var Meraviglia, Avar Maresca;

Lazio-Roma: arbitro Sozza, assistenti Baccini – Vecchi, Iv Ayroldi, Var Di Paolo, Avar Massa;

Torino-Atalanta: arbitro Colombo, assistenti Zingarelli – Bianchini, Iv Arena, Var Guida, Avar Maresca;

Cremonese-Parma: arbitro La Penna, assistenti Rossi M. – Rossi C., Iv Allegretta, Var Marini, Avar Nasca;

Fiorentina-Como: arbitro Bonacina, assistenti Capaldo – Politi, Iv Feliciani, Var Ghersini, Avar Aureliano;

Inter-Sassuolo: arbitro Marinelli, Mondin – Rossi L., Iv Perri, Var Pezzuto, Avar Chiffi;

Napoli-Pisa: arbitro Crezzini, assistenti Costanzo – Mastrodonato, Iv Manganiello, Var Mazzoleni, Avar Giua

La classifica

Napoli, Juventus 9; Cremonese, Udinese 7; Milan, Roma 6; Atalanta 5; Como, Cagliari, Torino 4; Inter, Lazio, Bologna, Sassuolo 3; Genoa, Fiorentina, Verona 2; Pisa, Parma, Lecce 1