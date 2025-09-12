Serie A, terza giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 12 settembre 2025 - Dopo la pausa di due settimane a causa degli impegni delle Nazionali, torna la Serie A, che si appresta a vivere la sua terza giornata. Subito un sabato di fuoco: dopo Cagliari-Parma, ecco il derby d'Italia fra Juventus e Inter, oltre alla sfida fra Fiorentina e Napoli. Il menù domenicale verrà invece inaugurato dal lunch match fra Roma e Torino, con i giallorossi intenzionati a restare a punteggio pieno. In campo anche la Lazio, di scena sul campo del fanalino di coda Sassuolo, e l'Atalanta, che ospita il Lecce, mentre l'Udinese va a Pisa. Sunday Night davvero interessante quello fra Milan e Bologna. A completare il quadro le due gare del lunedì: l'Hellas Verona attende la capolista Cremonese e il Como affronta il Genoa.

Il programma e dove vedere le gare

Cagliari-Parma: sabato 13 settembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Juventus-Inter: sabato 13 settembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Napoli: sabato 13 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Roma-Torino: domenica 14 settembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Lecce: domenica 14 settembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Pisa-Udinese: domenica 14 settembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Sassuolo-Lazio: domenica 14 settembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Milan-Bologna: domenica 14 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Hellas Verona-Cremonese: lunedì 15 settembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Como-Genoa: lunedì 15 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Le probabili formazioni

Cagliari-Parma

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Adopo, Prati; Folorunsho; Esposito, Belotti. All. Pisacane.

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

Juventus-Inter

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Fiorentina-Napoli

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Mandragora, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

Roma-Torino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.

Atalanta-Lecce

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. All. Juric.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

Pisa-Udinese

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Stengs, Tramoni; Nzola. All. Gilardino.

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. All. Runjaic.

Sassuolo-Lazio

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Milan-Bologna

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernanrdeschi, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Hellas Verona-Cremonese

Verona (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.

Como-Genoa

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson, Colombo. All. Vieira.

Le designazioni arbitrali

Cagliari-Parma: arbitro Fourneau, assistenti Garzelli – Miniutti, Iv Turrini, Var Chiffi, Avar Doveri;

Juventus-Inter: arbitro Colombo, assistenti Peretti - Perrotti, Iv Bonacina, Var Mazzoleni, Avar: Abisso;

Fiorentina-Napoli: arbitro Zufferli, assistenti Bindoni – Tegoni, Iv Collu, Var Aureliano, Avar Meraviglia;

Roma-Torino: arbitro Ayroldi, assistenti Di Giacinto – Cortese, Iv Perenzoni, Var Di Bello, Avar Aureliano;

Atalanta-Lecce: arbitro Manganiello, assistenti Cecconi – Rossi M., Iv Zanotti, Var Marini, Avar Chiffi;

Pisa-Udinese: arbitro Massa, assistenti Meli – Alassio, Iv Mucera, Var Maggioni, Avar Abisso;

Sassuolo-Lazio: arbitro Tremolada, assistenti Fontemurato – Cavallina, Iv Marinelli, Var Meraviglia, Avar Pairetto;

Milan-Bologna: arbitro Marcenaro, assistenti Berti – Ceccon, Iv Rapuano, Var Fabbri, Avar Paterna;

Hellas Verona-Cremonese: arbitro Arena, assistenti Rossi L. – Bercigli, Iv Crezzini, Var Paterna, Avar Giua;

Como-Genoa: arbitro Piccinini, assistenti Di Monte – Regattieri, Iv Massimi, Var Gariglio, Avar Serra

La classifica

Napoli, Juventus, Cremonese, Roma 6; Udinese 4; Inter, Lazio, Milan, Como, Bologna 3; Atalanta, Fiorentina 2; Pisa, Cagliari, Genoa, Parma, Lecce, Verona, Torino 1; Sassuolo 0

Leggi anche: Juve, Comolli: “Nessuna discussione con il Psg. Molto soddifatto del mercato”